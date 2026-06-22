La Contraloría General de la República (CGR) advirtió que la Dirección Regional de Salud (Diresa) de Madre de Dios no cuenta con presupuesto asignado para financiar la ejecución inmediata del Plan de Acción para la Atención de la Emergencia Sanitaria por brote de sarampión, que consigna el Decreto Supremo n.° 008-2026-SA, lo que genera la falta de atención oportuna de pacientes y el riesgo de diseminación del virus.

El 16 de mayo último se publicó el mencionado decreto supremo que declara en emergencia sanitaria por brote de sarampión en el departamento de Puno y riesgo elevado de diseminación en Lima Metropolitana, Callao, Arequipa, Cusco, Huancavelica, Moquegua, Amazonas, Loreto, Tacna, Tumbes, Ucayali, Madre de Dios y Apurímac.

El primer caso confirmado ocurrió en Madre de Dios el 29 de mayo y es considerado como un caso importado por el lugar de infección (Juliaca – Puno).

En el Informe de Orientación de Oficio n.° 007-2026-OCI/0825-SOO, cuyo periodo de evaluación fue del 5 al 9 de junio, se señala que el plan de acción incluye administrar la vacuna de sarampión a niños de uno a 10 años que no hayan recibido ninguna dosis o con esquema de vacunación incompleto; así como la difusión de información relacionada a la prevención y control de sarampión a través de medios de comunicación masivos, alternativos y no tradicionales, además de visitas domiciliarias de educación y búsqueda de susceptibles para referencia comunitaria.

También se considera la intervención en puntos fijos de información en lugares de alta concurrencia y en población cautiva; el despliegue de brigadas integrales de salud itinerante con enfoque intercultural en el ámbito de población amazónica, de frontera y geográficamente dispersa, según priorización; la intensificación de vigilancia epidemiológica de sarampión para la identificación e investigación de casos sospechosos, entre otras actividades.

Al respecto, el informe de Contraloría señala que, para el desarrollo del Plan de Acción, la Diresa de Madre de Dios requiere de un presupuesto total de S/ 500 540, de los cuales S/ 74 250 están destinados a la contratación de servicios y S/ 426 290 para la contratación de personal asistencial y de apoyo, adquisición de bienes, difusión, transporte, monitoreo, vigilancia epidemiológica y actividades logísticas para ejecutar intervenciones de salud pública.

La comisión de control solicitó a la Dirección Regional de Salud de Madre de Dios, el pasado 27 de mayo de 2026, que informe el detalle de los recursos ejecutados en el marco del Plan de Acción y al respecto remitió un informe donde el director ejecutivo de Epidemiología, Prevención y Control de Enfermedades y Gestión de Riesgos detalla que su dirección solo cuenta con S/ 10,000 para actividades durante el 2026.

Los auditores de Contraloría también requirieron información, el pasado 8 de junio, a la Dirección Ejecutiva de Planeamiento y Presupuesto de la Diresa sobre las acciones presupuestarias que correspondan para desarrollar el Plan de Acción, a lo que dicha dirección respondió que, al 8 de junio de 2026, no había recibido ninguna solicitud de asignación presupuestal para ese fin.

El informe de control advierte que esta situación impediría contratar los servicios de traslado de personal y pago de movilidad local para el personal que realice actividades de investigación epidemiológica de casos sospechosos de sarampión. Además, limitaría la adquisición de bienes y contratación de publicidad radial, de profesionales de la salud bajo la modalidad de locación de servicios y del servicio de transporte de muestras de laboratorio.

La Contraloría recomendó comunicar todos estos hechos al titular de la Dirección Regional de Salud (Diresa) de Madre de Dios para que adopte las medidas preventivas y correctivas que permitan asegurar la ejecución de las actividades destinadas a afrontar el brote de sarampión en la región. Como parte de esas acciones, la Diresa Madre de Dios solicitó el 12 de junio, mediante oficio dirigido al Ministerio de Salud, gestionar y efectuar la transferencia presupuestal correspondiente para iniciar de manera inmediata las intervenciones sanitarias programadas.