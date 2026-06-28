Protección social mantiene brechas históricas (Foto: Andina)
Protección social mantiene brechas históricas (Foto: Andina)
Únete a nuestro canal
Suscríbete a YouTube
Gerardo Rosales Diaz
mailGerardo Rosales Diaz

Después de la pandemia, la economía peruana ha sufrido vaivenes. Si bien en 2021 “rebotó” tras el golpe de la crisis sanitaria y en 2022 volvió a su nivel “normal” (2.8%), en 2023 el Perú enfrentó una recesión (-0.4%). Los dos siguientes años, el 2024 y 2025, se expandió alrededor de 3.5% y hacia adelante las proyecciones van en el mismo sentido. Toda esta situación ha impactado negativamente sobre la protección social de los trabajadores.

TE PUEDE INTERESAR

Trabajo infantil en Perú: mejora nacional contrasta con dura realidad de estas regiones
Perú y un quinquenio perdido 2021-26: así pesaron las economías ilegales y la incertidumbre política
Credicorp Capital: ¿Latinoamérica es ahora el refugio ideal para inversionistas?

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.