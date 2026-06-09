Subsector agrícola creció solo 1.3% en el primer trimestre del 2026, según data del Midagri. | Foto: Midagri
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Elías García Olano
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El subsector agrícola, que es el principal generador de empleo en el Perú, creció el último año en 5.5%, más que toda la economía (3.4%), pero este año se ha desacelerado. Según cifras del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (Midagri), creció solo 1.3% en el primer trimestre del 2026, tras caer 2.1% en marzo.

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