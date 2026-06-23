El BCRP dio un primer paso el fin de semana, cuando estableció que las entidades previsionales podrán destinar hasta el 51% de la cartera a su cargo —compuesta por los fondos de los afiliados más la rentabilidad obtenida por los mismos— en instrumentos emitidos por empresas o gobiernos extranjeros. Es la segunda vez en el año que modifica dicho umbral, pues en febrero lo varió de 50% a 50.5%.

Una ley, promulgada en agosto del 2025, permite al instituto emisor llevar el referido límite al 80%, pero este opta por modificarlo gradualmente, para no ocasionar perturbaciones en los mercados locales.

Cuatro AFP compiten en el mercado peruano. | Foto: Andina

Menos restricciones

Además de la medida del BCRP, la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) publicó ayer un proyecto de norma que flexibilizará aún más el manejo de las inversiones de las AFP en el extranjero.

Así, las administradoras de fondos de pensiones podrán, una vez que culmine la fase de consultas del dispositivo y este sea publicado, invertir en los mercados foráneos con menos restricciones.

En efecto, a fin de promover una mayor autonomía en la gestión de los fondos, la SBS considera conveniente eliminar el límite por emisor, es decir, la empresa o gobierno que coloca, por ejemplo, títulos de deuda como bonos que son adquiridos por las AFP. De esta forma, delegará a la entidad previsional la facultad de fijar el tope de inversión, si dicha empresa emisora tiene una clasificación de riesgo igual a “BBB-” o superior, o sea, ostenta el grado de inversión.

Las AFP administran un portafolio de S/ 122,000 millones, el 47.3% del que está invertido en el exterior.

Con la disposición, quedará a discreción del gestor (AFP) cuánto de la cartera asigna a valores de una misma empresa emisora, pues la superintendencia “le da potestad o una mayor libertad para definir el porcentaje que invertirá en estos instrumentos, lo que es adecuado”, manifestó a Gestión Jorge Espada, cofounder de Valoro Capital.

Sin limites estáticos

Más que diversificar por país, sector o instrumento, es necesario hacerlo “considerando los distintos factores de riesgo y a eso apuntaría esta norma”, dijo.

Los límites de inversión a los fondos en Latinoamérica, como los que se fijan para renta variable (acciones) o renta fija (bonos), suelen ser formas rígidas y anacrónicas de controlar el riesgo, añadió. “Hoy se controla la gestión de los portafolios no con límites estáticos sobre país o sector, pues resulta anacrónico”, sostuvo.

Puede que una AFP invierta en varias empresas de distintos países y que todas estas se concentren, por ejemplo, en el desarrollo de la inteligencia artificial, pero si, hipotéticamente, esa tecnología sufre un grave traspié, el fondo de pensiones se afectaría rápidamente pese a que se ha distribuido el portafolio en varias compañías, argumentó Espada.

“Más que estáticos, se debería tener límites con mayor flexibilidad y medir exactamente los factores de riesgo. Las AFP podrían invertir en cuatro empresas de cobre, o en otras de IA o petróleo, y si caen el riesgo estaría concentrado”, recalcó.

Portafolios

El gerente de inversiones de Profuturo AFP, Joswilb Vega, señaló en un reciente foro que “en adelante, al menos lo que hemos visto nosotros, es que los portafolios tienen que comenzar a gestionarse por factores, por tendencias, más que por zonas geográficas”.

“El fondo 3 (el más agresivo) es el más internacional. Entonces, cada vez que se ha ampliado el límite (para invertir en el exterior) en el pasado, ha sido el que ha tomado mayor ventaja de esa mayor flexibilidad”, señaló Diego Marrero, portfolio manager de Blum.

En contraste, el fondo 1 invierte más en renta fija local, sobre todo, bonos soberanos y corporativos y es el menos internacional, refirió. “Lo que debería pasar es que el fondo 3 invierta (ahora) más en renta variable internacional aprovechando el límite (nuevo)”, agregó.

En cuanto al fondo 2, dijo que también podría invertir más en instrumentos extranjeros, por ejemplo, activos alternativos que pueden llegar hasta el 15% de su cartera y que por lo general son internacionales (En el caso del fondo 3, los alternativos pueden llegar al 20%).

Las AFP administran un portafolio de S/ 122,000 millones| Composición EC: Freepik / Andina

Se asegura liquidez

La SBS, en su proyecto de norma, sostiene que resulta pertinente incrementar el límite por emisión o serie —de instrumentos colocados por una empresa emisora del extranjero— del 5% a 20% (de los valores colocados y emitidos).

“El límite por emisión a veces es restrictivo. La racionalidad de flexibilizar este límite es la de asegurar una mayor liquidez en el mercado secundario, para evitar problemas de liquidez a la AFP al enajenar (vender los títulos valores)”, refirió Jorge Espada.

En suma, consideró que la norma planteada por la SBS permitiría mayor diversificación, flexibilidad en las inversiones de las entidades previsionales, y, por tanto, mejorará la relación entre riesgo y retorno en los portafolios de las AFP, recursos que pertenecen a los afiliados.

SOBRE EL AUTOR Omar Manrique Economista periodista. Estudió economía en Pontificia Universidad Católica del Perú. Editor de Finanzas por 10 años.