El 47.3% del fondo administrado por las AFP está invertido en el exterior. (Foto: Andina)
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Omar Manrique
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Guillermo Westreicher Herrera
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Las AFP, maniatadas en los últimos años por sucesivos retiros de fondos, tendrán mayores oportunidades para ampliar y diversificar sus inversiones, a la vez que reducen el riesgo de los recursos que administran, ¿cuál es el detalle?

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