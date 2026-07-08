Jaime Moreno, presidente ejecutivo de EsSalud, informó que se entregarán S/ 196 millones adicionales para la compra de 742 medicamentos contra el cáncer, a fin de garantizar su abastecimiento y continuidad de tratamientos oncológicos a nivel nacional.
Ante el estruendo por presuntas faltas de stock de medicamentos, el titular del seguro social precisó que las tres redes prestacionales de Lima y Callao confirmaron la disponibilidad total en sus almacenes.
“Si el hospital Sabogal tiene un medicamento hoy y el Rebagliati no, el primero se lo presta de inmediato para garantizar el tratamiento oportuno del paciente. Así resolvemos de forma eficiente una deficiencia que arrastrábamos por años”, indicó.
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Según Moreno, se aplica la estrategia de “compras en red”, un sistema de auxilio rápido interhospitalario.
Los S/ 196 millones en cuestión se suman al desembolso de S/ 107 millones entregados al inicio de su gestión —10 de junio—, el cual tiene un avance de ejecución del 93%.
Con estos recursos, se comprarán fármacos oncológicos como ciclofosfamida (1 g), cisplatino (50 mg), citarabina y dacarbazina.
También cubre los tratamientos contra la tuberculosis, VIH e insumos críticos para el normal funcionamiento de las salas quirúrgicas.
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Moreno anunció que se entregará un tercer paquete de compras por S/ 96 millones para vacunas contra la influenza y la neumonía dirigidas a la población vulnerable; así como S/ 1.2 millones para compras corporativas entre julio y agosto.