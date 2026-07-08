Este nuevo desembolso se suma a un primer tramo de S/ 107 millones delegados al inicio de la actual gestión en EsSalud. Foto: EsSalud
Este nuevo desembolso se suma a un primer tramo de S/ 107 millones delegados al inicio de la actual gestión en EsSalud. Foto: EsSalud
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Redacción Gestión
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Jaime Moreno, presidente ejecutivo de EsSalud, informó que se , a fin de garantizar su abastecimiento y continuidad de tratamientos oncológicos a nivel nacional.

confirmaron la disponibilidad total en sus almacenes.

“Si el hospital Sabogal tiene un medicamento hoy y el Rebagliati no, el primero se lo presta de inmediato para garantizar el tratamiento oportuno del paciente. Así resolvemos de forma eficiente una deficiencia que arrastrábamos por años”, indicó.

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Según Moreno, se aplica la estrategia de “compras en red”, un sistema de auxilio rápido interhospitalario.

Los S/ 196 millones en cuestión se suman al desembolso de S/ 107 millones entregados al inicio de su gestión —10 de junio—, el cual tiene un avance de ejecución del 93%.

EsSalud busca también mejorar la atención de otras enfermedades, como el VIH y la tuberculosis. Foto: Andina
EsSalud busca también mejorar la atención de otras enfermedades, como el VIH y la tuberculosis. Foto: Andina

Con estos recursos,

También cubre los tratamientos contra la tuberculosis, VIH e insumos críticos para el normal funcionamiento de las salas quirúrgicas.

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Moreno anunció que se entregará un tercer paquete de compras por S/ 96 millones para vacunas contra la influenza y la neumonía dirigidas a la población vulnerable; así como S/ 1.2 millones para compras corporativas entre julio y agosto.

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