Jaime Moreno, presidente ejecutivo de EsSalud, informó que se entregarán S/ 196 millones adicionales para la compra de 742 medicamentos contra el cáncer, a fin de garantizar su abastecimiento y continuidad de tratamientos oncológicos a nivel nacional.

Ante el estruendo por presuntas faltas de stock de medicamentos, el titular del seguro social precisó que las tres redes prestacionales de Lima y Callao confirmaron la disponibilidad total en sus almacenes.

“Si el hospital Sabogal tiene un medicamento hoy y el Rebagliati no, el primero se lo presta de inmediato para garantizar el tratamiento oportuno del paciente. Así resolvemos de forma eficiente una deficiencia que arrastrábamos por años”, indicó.

Según Moreno, se aplica la estrategia de “compras en red”, un sistema de auxilio rápido interhospitalario.

Los S/ 196 millones en cuestión se suman al desembolso de S/ 107 millones entregados al inicio de su gestión —10 de junio—, el cual tiene un avance de ejecución del 93%.

EsSalud busca también mejorar la atención de otras enfermedades, como el VIH y la tuberculosis. Foto: Andina

Con estos recursos, se comprarán fármacos oncológicos como ciclofosfamida (1 g), cisplatino (50 mg), citarabina y dacarbazina.

También cubre los tratamientos contra la tuberculosis, VIH e insumos críticos para el normal funcionamiento de las salas quirúrgicas.

Moreno anunció que se entregará un tercer paquete de compras por S/ 96 millones para vacunas contra la influenza y la neumonía dirigidas a la población vulnerable; así como S/ 1.2 millones para compras corporativas entre julio y agosto.