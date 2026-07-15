Pacheco se sumó a las voces que buscan que la ciudadanía, pero sobre todo los políticos, entiendan la razón de ser de los peajes. | Fotocomposición: Alessandro Azurín, ChatGPT, Diario Gestión.
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Alessandro Azurín
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La Asociación para el Fomento de la Infraestructura Nacional (AFIN) ha renovado su presidencia previo al inicio del Gobierno de Keiko Fujimori. Y, con vista al nuevo Ejecutivo, hay varios “consejos” sobre el sector que les compete.

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