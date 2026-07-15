En su primera entrevista con medios, Juan Pacheco, presidente de la AFIN, detalló a Gestión cuáles son las lecciones aprendidas del último quinquenio en infraestructura que Fujimori no debería ignorar.

Al anunciar su nombramiento, la AFIN señaló que seguirán de cerca el cumplimiento del Plan Nacional de Infraestructura (PNI) 2026-2031, recientemente aprobado. ¿Qué evaluación hace del PNI?

Pensamos que representa el potencial enorme que hay para desarrollar y atender las brechas en todos los sectores. El privado quiere seguir invirtiendo en Perú y eso debe ser aprovechado.

Ahora, más allá del PNI, que priorizó proyectos, hay otros que ya tienen concesiones activas, con inversiones pendientes de ejecución. Está también la propia cartera de ProInversión. Ante necesidades tan grandes, todos son importantes. Es una gran oportunidad para convocar al sector privado y colaborar.

Del PNI se criticó dejar fuera algunos proyectos como las Líneas 3 y 4 del Metro de Lima. Pero igual son priorizados por entidades como la ATU. ¿No genera confusión tener tantas guías?

Lo importante es recuperar la confianza primero. Luego, hay que ver en el territorio cuáles son las soluciones y herramientas de inversión disponibles. Nosotros promovemos las Asociaciones Público-Privadas (APP), pero están también las Obras por Impuestos (OxI) o los Project Management Office (PMO), que también se deben usar.

Importante también es lo que se promete. En Gestión contamos hasta más de 100 proyectos en infraestructura que el plan de Fuerza Popular prioriza para su gobierno. ¿Por dónde deberían arrancar?

Hay que entender el contexto primero. Las necesidades en todos los sectores son enormes y su atención ha sido muy lenta. Por eso se entiende la larga lista de proyectos. El reto es enorme. Reitero: la colaboración público-privada es crucial. La tarea de hacer realidad esos proyectos incumbe a todos.

Pero también Fujimori deberá reconocer la limitación fiscal que existe. Eso ha retrasado el impulso de diversos proyectos, como los trenes...

Nosotros entendemos que existe poco espacio fiscal. No todo se podrá hacer, pero también entendemos que existen las APP, que son un medio, no el fin. Representan una mejor oportunidad para trasladar algunos riesgos, como el financiamiento, al sector privado. Tampoco todo puede ser APP, pero tiene más ventajas que la obra pública para enfrentar el estrecho espacio fiscal.

¿Ese sería el mensaje principal que AFIN haría llegar a Fujimori?

Por supuesto. Ante el poco espacio fiscal y la amenaza del fenómeno El Niño (FEN), los recursos no sobran. Las APP son la mejor forma para hacer frente a ambas cosas.

Juan Antonio Pacheco Romaní asumirá la presidencia de AFIN. Foto: AFIN.

Ya que menciona al FEN, esa es la primera urgencia por atender para Fujimori e involucra infraestructura. ¿Qué recomienda AFIN?

Esta coyuntura es una oportunidad para corregir los problemas de gobernanza que existen. La atomización de la gobernanza hace que todos y, a la vez, nadie sea responsable de las funciones y competencias. Eso es lo que perjudica la infraestructura, sumada a la permisología.

¿Podría dar un ejemplo?

Si se necesita intervenir un puente y tres kilómetros están en zona ribereña, las autoridades locales piden un estudio de ingeniería. Es un pedido normal, si no hubiese FEN. ¿Qué pasa con el FEN? Esa tramitología hace que el estudio se apruebe cuando la emergencia ya pasó.

Y estos fenómenos pueden alterar todo el ambiente de intervención...

Y tienes que hacer otro estudio después porque la situación se alteró. Debemos cambiar el enfoque.

¿Cómo? ¿Retomando la idea de un Ministerio de Infraestructura? Su antecesora lo planteaba con ProInversión.

Comparto esa visión. Hay desfases entre la planificación, promoción y ejecución. Juntar esa gestión en una sola entidad como ProInversión es importante: le da una sola mirada a esas etapas. Es necesario fortalecer ProInversión, no para ser un ministerio necesariamente, pero sí una agencia de infraestructura, como es la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) en Colombia.

¿Por qué no un ministerio?

Porque son un órgano tradicional que vela por las políticas públicas, no la ejecución de proyectos, donde debes tomar decisiones todos los días.

ProInversión requiere una organización linea tipo PMO y más recursos para que, por ejemplo, un estudio de ingeniería no demore 18 meses en aprobarse. Lo otro no funciona para obras. La prueba es lo que alerta Ositrán: hay 80 puentes en riesgo de desplomarse por el FEN, no de ahora, sino hace tiempo. ¿Qué hacer? Tomar decisiones veloces, no esperar que se caigan para recién tomar acción.

Señor Pacheco, usted es un ex funcionario del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), que tiene un rol gigante en el cierre de brechas de infraestructura. ¿Qué retos ve en esta cartera?

Es un ejemplo de la oportunidad que tenemos ahora. Hemos perdido mucho tiempo en la discusión de qué metodología usar para promover grandes proyectos. Eso nos ha hecho perder cerca de cinco años para las Líneas 3 y 4.

El MTC maneja proyectos muy relevantes, no solo en transportes, también en comunicaciones. Saludamos que exista planificación, pero falta una mirada de corredores logísticos, que es urgente.

AFIN pide “reflexionar” sobre percepción de los peajes

Como contó Gestión la semana pasada, el Tribunal Constitucional (TC) se prepara para determinar si se anula el cobro del peaje de la concesión vial que administra la Concesionaria Peruana de Vías (Covinca) en el sur del Perú.

Ante este caso, que recuerda a lo que pasó en la capital con Rutas de Lima (RdL), Pacheco se sumó a las voces que buscan que la ciudadanía, pero sobre todo los políticos, entiendan la razón de ser de los peajes.

“Hay que reflexionar al respecto. El peaje es una tarifa. Sin ella no habrá seguridad jurídica y mucho menos inversión. Si no las respetamos, estando establecidas por contrato, será difícil desarrollar infraestructura en todos los sectores”, advirtió.

El TC evalúa el caso de Covinca ante el pedido de habeas corpus de un ciudadano para anular el cobro de peajes en esta concesión. Fotocomposición: ChatGPT, Alessandro Azurín, Diario Gestión.

Pacheco aseguró que solo el 25% de la Red Vial Nacional (RVN) está concesionada y el resto, en manos del Estado, carece de mantenimiento. Frente a ello, dejar al sector público sin la posibilidad de recurrir al privado, le parece contraproducente.

“El Estado también cobra peajes, pero las necesidades de inversión superan la capacidad del presupuesto público, especialmente en regiones o zonas rurales. Requieren de las APP”, enfatizó.