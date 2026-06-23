La inversión en infraestructura concesionada de transporte llegó, al cierre de mayo, a los US$ 495 millonesse, según cifras del Ositrán. Se trata de un resultado ligeramente mejor a lo que esperado, según un reciente informe semanal de Scotiabank . Frente al mismo período del 2025, el incremento es de un 29%.

“La inversión ha tenido un sostenido avance en los últimos meses, con cierta desaceleración en mayo (US$ 16 millones) -el monto más bajo desde agosto del 2025-, pero asumimos que este sería solo un bache para luego retomar montos superiores”, destacaron.

El monto ejecutado en los cinco primeros meses del año se explicó por el reconocimiento de inversiones en aeropuertos (US$ 266 millones), ferrovías (US$ 173 millones), carreteras (US$48 millones) y puertos (US$ 7 millones). Destacaron los proyectos Ampliación del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez (US$ 252 millones) y la Línea 2 del Metro de Lima (US$ 173 millones).

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Para los próximos meses, se espera que la inversión en diversos proyectos concesionados continúe, considerando que ya hay cierto nivel de certeza acerca de la resolución de las elecciones presidenciales para los próximos cinco años. “Sin cambios probables en la política económica del país”, detallaron.

Con este escenario, se prevé que, en este año, la inversión en este sector se ubique en alrededor de US$ 1,350 millones, siendo el tercer año consecutivo que la inversión supera los US$ 1,000 millones.

“Sin embargo, no nos sorprendería que el monto sea superior, pues la suma de inversiones en los últimos 12 meses terminados en mayo supera el nivel que estamos esperando”, agregaron.

Proyectos de prevención ANIN

En su reciente boletín semanal, desde el banco también pusieron foco sobre el avance de los diversos proyectos de prevención ante el Fenómeno El Niño (FEN) que se han programado en años previos, pero cuyo desarrolló aún no finaliza. Esto, en un contexto donde se espera la aprobación de un crédito suplementario.

“De este monto, en el proyecto de ley solo se está destinando alrededor de S/210 millones en la ejecución de cinco proyectos de prevención, en los departamentos de La Libertad, Ancash, Lambayeque, Piura e Ica. Si bien esto es positivo, el monto limitaría el alcance de los proyectos considerados en el PL y a su vez sería insuficiente para realizar un mayor número de obras de prevención”, detallaron.

A esto se suma que, para este año, recibieron menos recursos que en los dos ejercicios anteriores. “Esto último podría conferirle mayor riesgo de afectación para la infraestructura en diversas zonas del país, especialmente las más vulnerables al FEN”, indicaron.

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