La Asociación para el Fomento de la Infraestructura Nacional (AFIN) reiteró su preocupación por el riesgo que implica una nueva autorización para el transporte de 101 toneladas en la Carretera Central, especialmente en lo que respecta a la seguridad y vida útil de los puentes en esta vía concesionada, considerando que 21 de estas estructuras requieren intervención urgente de distintos tipos.

AFIN ha tomado conocimiento de una autorización emitida por Provías Nacional para el traslado de una estructura metálica de aproximadamente 101 toneladas en la Carretera Central, cuando lo habitual es hasta 60 toneladas, señaló.

“En ese contexto, la asociación advierte que este tipo de operaciones incrementa el riesgo sobre estructuras que ya presentan condiciones de vulnerabilidad, en una vía estratégica para el abastecimiento de Lima", apuntó.

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AFIN enfatizó en la necesidad de que estas decisiones se adopten bajo una visión integral de gestión de infraestructura, que considere no solo cada caso puntual, sino también el impacto acumulado en el tiempo.

"La protección de la infraestructura está directamente vinculada a la seguridad de las personas, considerando que por esta vía circulan diariamente miles de usuarios, entre transportistas, pasajeros y familias", añadió.

La protección de la infraestructura está directamente vinculada a la seguridad de las personas, expresó AFIN. Foto: Andina

En esa línea, AFIN consideró fundamental que el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, como ente concedente y rector del sector, adopte las decisiones necesarias para dar una solución integral a los 83 puentes de la red vial concesionada que se encuentran en situación de riesgo, según información de OSITRAN.

AFIN insistió en que proteger la infraestructura es clave para asegurar la continuidad de los servicios y evitar perjuicios a los usuarios.