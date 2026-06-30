AFIN solicitó a EsSalud mantener la continuidad de Padomi Delivery para garantizar el acceso a medicamentos de adultos mayores vulnerables. Foto: Andina.
AFIN solicitó a EsSalud mantener la continuidad de Padomi Delivery para garantizar el acceso a medicamentos de adultos mayores vulnerables. Foto: Andina.
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Redacción Gestión
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La expresó su preocupación por las recientes decisiones de EsSalud que, según el gremio, .

A través de un comunicado, AFIN sostuvo que este servicio resulta esencial para miles de asegurados en condición de vulnerabilidad en Lima y Callao, ya que permite el acceso oportuno a sus tratamientos sin necesidad de acudir a un establecimiento de salud.

El gremio afirmó que la eventual desaparición del programa representaría un “grave retroceso” en la atención de pacientes con movilidad reducida, al exponerlos a interrupciones en sus tratamientos y a posibles complicaciones en su estado de salud.

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En ese sentido, consideró que, en lugar de ser descontinuado, Padomi Delivery debería fortalecerse y ampliar progresivamente su cobertura hacia otras regiones del país, con el objetivo de mejorar el acceso a medicamentos para más asegurados.

AFIN solicitó a EsSalud mantener la continuidad de Padomi Delivery para garantizar el acceso a medicamentos de adultos mayores vulnerables. Foto: Andina.
AFIN solicitó a EsSalud mantener la continuidad de Padomi Delivery para garantizar el acceso a medicamentos de adultos mayores vulnerables. Foto: Andina.

Ante este escenario, AFIN exhortó a EsSalud y al Poder Ejecutivo a adoptar, en el menor tiempo posible, las medidas necesarias para garantizar la continuidad y sostenibilidad del programa, a fin de asegurar una atención “digna, oportuna y sin interrupciones” para los adultos mayores beneficiarios.

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Asimismo, el gremio reiteró su disposición a colaborar en la búsqueda de soluciones que permitan preservar este servicio y contribuir al fortalecimiento de un sistema de salud más inclusivo y eficiente, priorizando el bienestar de los pacientes por encima de las trabas administrativas o burocráticas.

AFIN es el gremio empresarial que reúne a las principales empresas concesionarias de infraestructura de servicios públicos en los sectores de energía, transporte, infraestructura social, telecomunicaciones, saneamiento y riego.

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