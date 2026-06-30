La Asociación para el Fomento de la Infraestructura Nacional (AFIN) expresó su preocupación por las recientes decisiones de EsSalud que, según el gremio, pondrían en riesgo la continuidad de Padomi Delivery, el programa encargado de distribuir medicamentos a domicilio a adultos mayores con dificultades para movilizarse.

A través de un comunicado, AFIN sostuvo que este servicio resulta esencial para miles de asegurados en condición de vulnerabilidad en Lima y Callao, ya que permite el acceso oportuno a sus tratamientos sin necesidad de acudir a un establecimiento de salud.

El gremio afirmó que la eventual desaparición del programa representaría un “grave retroceso” en la atención de pacientes con movilidad reducida , al exponerlos a interrupciones en sus tratamientos y a posibles complicaciones en su estado de salud.

En ese sentido, consideró que, en lugar de ser descontinuado, Padomi Delivery debería fortalecerse y ampliar progresivamente su cobertura hacia otras regiones del país, con el objetivo de mejorar el acceso a medicamentos para más asegurados.

AFIN solicitó a EsSalud mantener la continuidad de Padomi Delivery para garantizar el acceso a medicamentos de adultos mayores vulnerables. Foto: Andina.

Ante este escenario, AFIN exhortó a EsSalud y al Poder Ejecutivo a adoptar, en el menor tiempo posible, las medidas necesarias para garantizar la continuidad y sostenibilidad del programa, a fin de asegurar una atención “digna, oportuna y sin interrupciones” para los adultos mayores beneficiarios.

LEA TAMBIÉN: AFIN pide no retroceder en la reforma de Petroperú

Asimismo, el gremio reiteró su disposición a colaborar en la búsqueda de soluciones que permitan preservar este servicio y contribuir al fortalecimiento de un sistema de salud más inclusivo y eficiente, priorizando el bienestar de los pacientes por encima de las trabas administrativas o burocráticas.

AFIN es el gremio empresarial que reúne a las principales empresas concesionarias de infraestructura de servicios públicos en los sectores de energía, transporte, infraestructura social, telecomunicaciones, saneamiento y riego.