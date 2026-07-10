El comandante Gustavo Córdova, vocero de la Dirección de Hidrografía y Navegación indicó este viernes que ya se están comenzando a presentar las anomalías en el Pacífico ecuatorial central, la región del fenómeno El Niño.

“Ya se están comenzando a presentar las anomalías en el Pacífico ecuatorial central, que es la región del fenómeno de El Niño. Entonces, eso va de la línea con lo que está comunicando el ENFEN, que comunicó que en junio - julio debería comenzar a desarrollarse el fenómeno de El Niño Global”, detalló.

“¿Qué es lo que nos interesa a nosotros? Es lo que comunica el ENFEN relacionado al Niño Costero, cómo se están calentando las aguas en el país. Obviamente esto obedece a distintos factores, como la disminución en la intensidad de vientos que permite que las aguas que ingresan de la zona central del Pacifi2, ingresen a la zona costera", agregó.

En entrevista con Canal N, Abraham Levy, dijo que El Niño va a ganar intensidad, “lo nadie sabe es de qué magnitud serán los impactos”.

“No creo que pierda intensidad. El calentamiento está yendo rapidísimo. Lluvia sí en la costa, cuando es el Niño Costero, pero el la sietta y selva puede ser afectado con menor precipitación”, explicó.