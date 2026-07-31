Las temperaturas nocturnas volverán a descender en la sierra centro y sur del país entre el sábado 1 y el lunes 3 de agosto, alcanzando niveles de moderada a fuerte intensidad, según el aviso meteorológico N.° 298 emitido por el Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci), con información del Senamhi.

De acuerdo con el reporte, en localidades ubicadas por encima de los 3200 metros sobre el nivel del mar se esperan temperaturas mínimas de entre 4 °C y -14 °C en la sierra centro. En tanto, en la sierra sur los registros oscilarán entre 4 °C y -14 °C sobre los 3200 metros, mientras que en zonas superiores a los 4000 metros los valores podrían acercarse a los -19 °C.

📢 Entre el 1 y el 3 de agosto, se prevé el descenso de la temperatura nocturna, de moderada a fuerte intensidad, en la sierra centro y sur de los departamentos de Apurímac, Arequipa, Ayacucho, Cusco, Huancavelica, Moquegua, Puno y Tacna. Además, se esperan ráfagas de viento con… pic.twitter.com/7UNloSgGEy — COEN - INDECI (@COENPeru) July 30, 2026

Este evento también estará acompañado por ráfagas de viento de hasta 45 kilómetros por hora, escasa nubosidad y un incremento de la temperatura durante el día, condiciones que podrían incrementar el contraste térmico entre el día y la noche.

Las regiones comprendidas en el aviso son Apurímac, Arequipa, Ayacucho, Cusco, Huancavelica, Moquegua, Puno y Tacna.

Indeci recomienda medidas de prevención

Ante el descenso de las temperaturas, el Indeci exhortó a la población a reducir las actividades al aire libre, utilizar ropa térmica e impermeable, proteger especialmente la cabeza, el rostro y las manos, así como evitar los cambios bruscos de temperatura. También recomendó consumir bebidas calientes y alimentos ricos en proteínas y energía para conservar el calor corporal.

Asimismo, pidió prestar especial atención a niños, adultos mayores y personas con enfermedades respiratorias. En caso de presentar síntomas de hipotermia o complicaciones respiratorias, recomendó acudir al establecimiento de salud más cercano.

En el caso de agricultores, el organismo sugirió implementar medidas para proteger los cultivos y resguardar al ganado en cobertizos frente a las bajas temperaturas.

Respecto a los fuertes vientos, el Indeci recomendó alejarse de árboles, asegurar techos y ventanas, evitar transitar cerca de edificaciones en construcción y no tocar cables eléctricos caídos.