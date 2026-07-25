La Dirección de Provías Nacional informó que no cuenta con los recursos necesarios para reemplazar 93 estructuras viales en riesgo de colapso, las cuales están bajo vigilancia ante la llegada del fenómeno El Niño.

Según Claudia Dávila, directora ejecutiva, la sustitución completa de los puentes supera los S/4,600 millones, lo cual excede la capacidad presupuestaria anual de la entidad

La situación generó discrepancias entre Provías y el Organismo Supervisor de la Inversión en Infraestructura de Transporte de Uso Público.

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Provías afirmó que no tiene potestad legal para actuar en áreas administradas por privados. Por ello, pidió al ente regulador apoyo para gestionar modificaciones contractuales que permitan la intervención de los concesionarios.

“Si nos ayudaría a tener un organismo regulador que lejos de estar diciendo que los puentes están en mal estado nos ayuden a gestionar adendas para que el privado pueda intervenir en esos puentes, porque Provías Nacional no puede intervenir en una red privada concesionada”, señaló a Canal N.

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Ante este escenario, la entidad propuso una medida temporal de contención con el objetivo de mitigar daños por el aumento del caudal de ríos y posibles desbordes por las lluvias en varias regiones.

El plan de emergencia incluye intervenciones físicas focalizadas para asegurar la estabilidad de los pasos vehiculares.

“Nosotros tenemos un plan b que involucra el apuntalamiento y reforzamiento de estas estructuras pero también tenemos problemas ahí con los concesionarios porque no nos dejan Ingresar a esas estructuras”, puntualizó Dávila.