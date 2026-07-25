Provías advierte falta de presupuesto para reemplazar estructuras de 93 puentes ante El Niño. (Fotos: Julio Reaño/@Photo.gec)
Provías advierte falta de presupuesto para reemplazar estructuras de 93 puentes ante El Niño. (Fotos: Julio Reaño/@Photo.gec)
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Redacción Gestión
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las cuales están bajo vigilancia ante la llegada del fenómeno El Niño.

lo cual excede la capacidad presupuestaria anual de la entidad

La situación generó discrepancias entre Provías y el Organismo Supervisor de la Inversión en Infraestructura de Transporte de Uso Público.

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Provías afirmó que no tiene potestad legal para actuar en áreas administradas por privados.

“Si nos ayudaría a tener un organismo regulador que lejos de estar diciendo que los puentes están en mal estado nos ayuden a gestionar adendas para que el privado pueda intervenir en esos puentes, porque Provías Nacional no puede intervenir en una red privada concesionada”, señaló a Canal N.

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Ante este escenario,

El plan de emergencia incluye intervenciones físicas focalizadas para asegurar la estabilidad de los pasos vehiculares.

“Nosotros tenemos un plan b que involucra el apuntalamiento y reforzamiento de estas estructuras pero también tenemos problemas ahí con los concesionarios porque no nos dejan Ingresar a esas estructuras”, puntualizó Dávila.

La entidad, ante este escenario, propuso una medida temporal que incluye intervenciones físicas focalizadas para asegurar la estabilidad de los pasos vehiculares. Foto: Canal N
La entidad, ante este escenario, propuso una medida temporal que incluye intervenciones físicas focalizadas para asegurar la estabilidad de los pasos vehiculares. Foto: Canal N

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