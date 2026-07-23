La Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales (ANGR) exhortó al Gobierno Nacional a acelerar la ejecución de las obras de prevención frente al Fenómeno El Niño, al considerar que los proyectos estratégicos destinados a reducir los riesgos de inundaciones y otros eventos climáticos presentan importantes retrasos.

Durante una sesión informativa del Acuerdo Nacional, el vicepresidente de la ANGR y gobernador regional de Lambayeque, Jorge Pérez, sostuvo que se requiere garantizar la continuidad de las intervenciones preventivas mediante una cartera única de proyectos priorizados, financiamiento suficiente y mecanismos que permitan agilizar las contrataciones y la ejecución de obras.

Entre las propuestas planteadas figuran el fortalecimiento del Programa Presupuestal 0068, la supervisión de procesos por parte de la Contraloría, el uso de obras por impuestos y la emisión de un decreto de urgencia que simplifique los procedimientos administrativos para acelerar las intervenciones.

Pérez advirtió que proyectos de encauzamiento, descolmatación y drenaje pluvial en las cuencas de los ríos Tumbes, Chira, Piura, Olmos, La Leche, Chancay y Zaña, bajo responsabilidad del Gobierno Nacional, registran avances de entre 0% y 30%, por lo que pidió culminarlos con prioridad.

Asimismo, planteó aprovechar las herramientas previstas en la Ley de Cabotaje para asegurar el abastecimiento y el transporte de alimentos ante eventuales afectaciones en la infraestructura vial.

En la misma reunión, el gobernador regional de Cusco, Werner Salcedo, afirmó que es necesario dejar atrás las políticas centralistas y sostuvo que el Ejecutivo debe promover un mayor acercamiento con las regiones del sur para impulsar su desarrollo.

Los gobiernos regionales solicitaron acelerar la ejecución de obras de prevención frente al Fenómeno El Niño. Foto: ANGR.

ANA ejecuta trabajos preventivos en Lima

En paralelo, la Autoridad Nacional del Agua (ANA) informó que ejecuta trabajos de limpieza, descolmatación y construcción de diques en la cuenca del río Rímac, en Lima y Huarochirí, con el objetivo de reducir el riesgo de inundaciones ante un eventual Fenómeno El Niño.

Actualmente desarrolla tres intervenciones prioritarias: un dique disipador en la quebrada Santa Ana (Ricardo Palma), trabajos de limpieza y descolmatación en el sector Campanillas (Lurigancho) y una intervención de más de cuatro kilómetros en el sector Chancadora de la Unión, entre Lurigancho y Ate, que busca proteger a más de 10,000 habitantes y unas 2,000 viviendas.

La entidad indicó además que durante el 2026 culminó otras nueve intervenciones en Chaclacayo, Lurigancho y Ricardo Palma, y anunció una nueva obra en el sector San Antonio Carapongo.

La ANA también recordó que la faja marginal de la quebrada Huaycoloro fue delimitada oficialmente en 2019 y exhortó a los gobiernos regionales y locales a avanzar con la instalación de hitos para fortalecer la gestión preventiva del riesgo en esa zona.