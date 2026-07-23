Cerca de ocho millones de personas están expuestas a inundaciones ante Fenómeno de El Niño. Foto: GEC
Cerca de ocho millones de personas están expuestas a inundaciones ante Fenómeno de El Niño. Foto: GEC
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Redacción Gestión
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y otros peligros ante un posible Fenómeno El Niño extraordinario a fines de 2026 y verano de 2027.

La vocera de la entidad,

El análisis de Cenepred identificó a Lima, Piura, La Libertad, Lambayeque, Ica y Arequipa como los departamentos con más gente expuesta a inundaciones en caso de presentar el fenómeno de El Niño.

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Según la entidad,

Jaimes señaló que marzo y abril serían los meses más preocupantes porque en este periodo, en condiciones normales, las lluvias son escasas, pero con el Niño podrían intensificarse.

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“En los meses de marzo y abril son los meses más críticos porque se supone que ahí debe llover menos o las lluvias deben disminuir, pero con la presencia del Niño estas lluvias se van a ver mucho más intensas”, indicó la especialista a TV Perú.

Por otro lado,

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Jaimes indicó que

Además, señaló que las lluvias se intensificarían desde noviembre, por lo que todavía habría tiempo para que las autoridades implementen medidas de reducción del riesgo.

Cabe precisar que el escenario de riesgo del Cenepred se basa en los impactos observados en los Niños extraordinarios de 1983, 1998, 2017 y 2023, con el objetivo de identificar zonas vulnerables y orientar la prevención.

El Cenepred identificó a Lima, Piura, La Libertad, Lambayeque, Ica y Arequipa como los departamentos con más gente expuesta. (Foto: USI)
El Cenepred identificó a Lima, Piura, La Libertad, Lambayeque, Ica y Arequipa como los departamentos con más gente expuesta. (Foto: USI)

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