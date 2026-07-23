El Centro Nacional de Estimación, Prevención y Reducción del Riesgo de Desastres (Cenepred) alertó que cerca de ocho millones de peruanos están en riesgo muy alto de inundaciones y otros peligros ante un posible Fenómeno El Niño extraordinario a fines de 2026 y verano de 2027.

La vocera de la entidad, Ana María Jaimes, pidió a autoridades y población reforzar ya las medidas preventivas para mitigar el impacto de las lluvias previstas.

El análisis de Cenepred identificó a Lima, Piura, La Libertad, Lambayeque, Ica y Arequipa como los departamentos con más gente expuesta a inundaciones en caso de presentar el fenómeno de El Niño.

Según la entidad, Lima tiene 2’278,267 personas en riesgo, Piura 1’357,582 en peligro, La Libertad con 866,273; Lambayeque con 550,151; Ica con 491,647 y Arequipa con 435,778 habitantes

Jaimes señaló que marzo y abril serían los meses más preocupantes porque en este periodo, en condiciones normales, las lluvias son escasas, pero con el Niño podrían intensificarse.

“En los meses de marzo y abril son los meses más críticos porque se supone que ahí debe llover menos o las lluvias deben disminuir, pero con la presencia del Niño estas lluvias se van a ver mucho más intensas”, indicó la especialista a TV Perú.

Por otro lado, advirtió que el aumento de lluvias elevará no solo inundaciones, sino también riesgos de deslizamientos, huaicos y caída de rocas, donde las zonas andinas son altamente susceptibles a ese tipo de desastres.

Jaimes indicó que Cajamarca, Áncash, Huánuco, Ayacucho y San Martín, además de áreas entre Cajamarca y Lambayeque, presentan alta exposición a movimientos de masa por lluvias intensas.

Además, señaló que las lluvias se intensificarían desde noviembre, por lo que todavía habría tiempo para que las autoridades implementen medidas de reducción del riesgo.

Cabe precisar que el escenario de riesgo del Cenepred se basa en los impactos observados en los Niños extraordinarios de 1983, 1998, 2017 y 2023, con el objetivo de identificar zonas vulnerables y orientar la prevención.