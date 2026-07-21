Miles de colegios, hospitales, carreteras y puentes construidos o administrados por el Estado se encuentran en zonas de elevado riesgo ante sismos, según Cenepred. (Imagen: Andina)
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Guadalupe Gamboa
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Luego del sismo de magnitud 5.1 que remeció Junín el último sábado 18 de julio, vuelven a surgir dudas sobre la capacidad del Perú para enfrentar un evento telúrico de mayor magnitud.

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