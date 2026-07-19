PCM anunció la declaratoria de emergencia en distritos afectados por el sismo en Junín. (Foto: Andina)
PCM anunció la declaratoria de emergencia en distritos afectados por el sismo en Junín. (Foto: Andina)
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Redacción Gestión
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registrado durante la noche del sábado.

Arroyo precisó que se ha ordenado elaborar toda

Asimismo, detalló que están presentes el gobernador, los alcaldes de Junín y Chupaca, el ministro de Defensa, el jefe de Indeci y otros funcionarios, además de representantes de diversos ministerios como Desarrollo e Inclusión Social Vivienda y Transportes, para realizar trabajos vecinales, levantar escombros, así como atender la muerte de animales en viviendas totalmente destruidas.

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El premier informó que el reporte preliminar registra 6 muertos, 32 heridos y más de dos centenares de viviendas afectadas.

“Hemos estado visitando algunas zonas cercanas y lo que nos han podido decir es que son 48 casas totalmente destruidas, hay más de 250 casas afectadas, pero eso es un informe preliminar, porque son cuatro o cinco distritos que han sido afectados producto de este sismo del día de ayer”, indicó en RPP.

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Presidente Balcázar irá a la zona del sismo

Por otro lado,

“Que tengan la seguridad de que estamos actuando con rapidez. La ayuda ya se encuentra en manos de las autoridades de Junín y también del Gobierno. Vamos a elaborar un listado para socorrer a los damnificados y brindarles la atención inmediata que necesitan”, indicó en Radio Nacional.

El presidente José Balcázar anunció que viajará hacia la zona, después de recibir el informe de las autoridades de Junín. Foto: Presidencia.
El presidente José Balcázar anunció que viajará hacia la zona, después de recibir el informe de las autoridades de Junín. Foto: Presidencia.

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