El presidente del Consejo de Ministros, Luis Arroyo, anunció que se declarará el estado de emergencia en los distritos de la región Junín afectados por el sismo de magnitud 5.1 registrado durante la noche del sábado.

Arroyo precisó que se ha ordenado elaborar toda la documentación necesaria para declarar el estado de emergencia y así agilizar la entrega de apoyos sociales para los afectados en la zona del desastre.

Asimismo, detalló que están presentes el gobernador, los alcaldes de Junín y Chupaca, el ministro de Defensa, el jefe de Indeci y otros funcionarios, además de representantes de diversos ministerios como Desarrollo e Inclusión Social Vivienda y Transportes, para realizar trabajos vecinales, levantar escombros, así como atender la muerte de animales en viviendas totalmente destruidas.

El premier informó que el reporte preliminar registra 6 muertos, 32 heridos y más de dos centenares de viviendas afectadas.

“Hemos estado visitando algunas zonas cercanas y lo que nos han podido decir es que son 48 casas totalmente destruidas, hay más de 250 casas afectadas, pero eso es un informe preliminar, porque son cuatro o cinco distritos que han sido afectados producto de este sismo del día de ayer”, indicó en RPP.

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Presidente Balcázar irá a la zona del sismo

Por otro lado, el presidente José Balcázar anunció que viajará hacia la zona, después de recibir el informe de las autoridades de Junín para poder ejecutar medidas en apoyo a la ciudadanía afectada.

“Que tengan la seguridad de que estamos actuando con rapidez. La ayuda ya se encuentra en manos de las autoridades de Junín y también del Gobierno. Vamos a elaborar un listado para socorrer a los damnificados y brindarles la atención inmediata que necesitan”, indicó en Radio Nacional.