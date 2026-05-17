La Mancomunidad Regional de Los Andes (MRDLA), en articulación con el Centro Nacional de Planeamiento Estratégico (Ceplan), inició el proceso de actualización de su Plan Estratégico Institucional (PEI) 2027–2031.

La jornada se inició con la instalación oficial del Grupo de Trabajo responsable de conducir este proceso estratégico, conformado por el equipo técnico de la MRDLA y representantes de los gobiernos regionales de Ayacucho, Apurímac, Cusco, Huancavelica, Ica y Junín.

Durante la sesión se definieron lineamientos técnicos y metodológicos orientados a construir un instrumento de gestión moderno, articulado al Plan Estratégico de Desarrollo Nacional al 2050 (PEDN), que permita impulsar inversiones de impacto interregional, fortalecer la competitividad territorial y consolidar una gobernanza regional eficiente y sostenible.

El acta de instalación fue suscrita por el director ejecutivo de la MRDLA, Jesús Quispe Arones, y el presidente del Consejo Directivo del Ceplan, Giofianni Diglio Peirano Torriani, junto a los integrantes del grupo de trabajo y equipos técnicos de las regiones participantes.

Como parte de la asistencia técnica, el Ceplan desarrollará visitas especializadas a las regiones integrantes de la Mancomunidad para identificar potencialidades territoriales, anticipar escenarios de desarrollo, actualizar información estratégica y fortalecer la articulación de las cadenas productivas, la economía regional y el patrimonio cultural de los pueblos andinos, informó la Agencia Andina.

La mancomunicad está conformada por: Ica, Cusco, Junín, Ayacucho, Apurímac y Huancavelica.

La mancomunicad está conformada por: Ica, Cusco, Junín, Ayacucho, Apurímac y Huancavelica. FOTO: RICHARD HIRANO

Expo Perú Los Andes 2026

Se tiene previsto que compradores de cinco continentes llegarán a Huancavelica para hacer negocios en la “Expo Perú Los Andes 2026”, que se llevara adelante del 26 al 29 de junio, impulsada por dicha mancomunidad.

Según Promperu se contará con empresarios de países como España, Italia, Francia, países bajos, Estados Unidos, Canadá, Brasil, Chile entre otros. Como se sabe, la Expo Perú Los Andes también impulsará el comercio electrónico y abrirá nuevas oportunidades para pequeños productores y emprendedores de la sierra peruana.

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Datos:

* La Mancomunidad Regional de Los Andes concentra una población estimada de 5 millones 272 mil 448 habitantes, según cifras del INEI.

* En 2024, las regiones integrantes aportaron en conjunto el 14.8% del Producto Bruto Interno (PBI) nacional.