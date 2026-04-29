Intipalka tiene 17 años en el mercado, con un portafolio que incluye 19 etiquetas, entre líneas Varietales (o jóvenes), Reservas y Gran Reservas; ello, a partir de 23 variedades de uvas que son producidas en campos propios que tiene la compañía en Ica y Cañete. Entre algunas de las vid se mencionan, Sauvignon Blanc, Chardonnay, Malbec, Cabernet Sauvignon, Merlot, entre otros.

“En general, son aproximadamente 700 hectáreas en producción, tanto para vino como para pisco, considerando que también tenemos la marca Santiago Queirolo. Con todo esto en campo, constantemente estamos haciendo estudios para ver qué cosas pueden ir a un producto final, sea vino o pisco”, señaló Piero Fumagalli, gerente de Marketing de Santiago Queirolo.

En esa línea, el ejecutivo sostuvo que en los últimos años se han venido realizando pruebas con diversas uvas, a fin de lograr nuevos productos de calidad y con potencial de lanzamiento al mercado. Dentro de las variedades con las que se ha experimentado desarrollos, se encuentra Tempranillo.

“Tempranillo no lo tenemos en el mercado, pero estamos haciendo constantes trabajos con esa uva para poder tener un producto de muy buena calidad. Por ahora, aún no hay novedades con esa uva en particular”, remarcó.

Piero Fumagalli, gerente de Marketing de Santiago Queirolo. (Foto: Santiago Queirolo)

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Más hectáreas para vino

Fumagalli sostuvo que reconocimientos como los obtenidos de parte de Atkin, en 15 de sus etiquetas, impulsan a la marca no solo en términos de marketing en la botella, sino también en un mayor posicionamiento en los mercados internacionales por medio de las exportaciones.

“Vendemos más en Estados Unidos y Europa, esos son nuestros dos mercados principales. Entonces, todavía hay un número importante de destinos con oportunidad de crecimiento y, estos puntajes nos permiten que potenciales clientes volteen a mirar nuestros vinos y tengamos conversaciones para ampliar la exportación”, agregó, el ejecutivo.

Actualmente, el 10% del volumen anual de vino Intipalka se destina a la exportación; en tanto, el 90% aún es consumido en el Perú, donde el sector Horeca (hoteles, restaurantes y cafeterías) es muy importante. “La meta que tenemos es que la exportación de vino sea 13% o 14% del volumen, lo que es un reto, pues las negociaciones hacia los mercados internacionales demoran, sobre todo, ahora con (Donald) Trump y los aranceles, y toda una serie de hechos que ocurren a nivel mundial”, refirió.

A ello, agregó, es imprescindible que una mayor participación de la marca en los diferentes destinos esté apalancado en un respaldo productivo por parte de la compañía, siendo que ante ello este año se alista la implementación de 40 hectáreas en los campos de Ica.

“La idea es implementar un mix; es decir, algo para vinos varietales, como pueden ser el Sauvignon Blanc o Malbec, que son vinos que se consumen bastante, pero también para vinos patrimoniales o nuevos desarrollos que se puedan tener”, adelantó.