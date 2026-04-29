Intipalka tiene 17 años en el mercado. (Foto: Santiago Queirolo)
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Mayumi García
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La empresa peruana Santiago Queirolo a través de su oferta vitivínicola apunta a seguir ganando terreno en el mercado local e internacional, siendo que en este propósito su marca Intipalka es pieza clave. De hecho, recientemente 15 vinos de este sello han sido reconocidos por el famoso master of wine inglés, Tim Atkin, quien calificó a las bebidas derivadas de la uva con distinciones por encima de los 90 puntos. Bajo este auspicioso escenario, ¿cuáles son las proyecciones y planes de la marca?

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