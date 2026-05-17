En 2025 se destinarán más de 160 millones de pollos para la preparación de pollo a la brasa. según el Estudio de Marcas 2025 de Arellano Consultoría para Crecer.
En 2025 se destinarán más de 160 millones de pollos para la preparación de pollo a la brasa. según el Estudio de Marcas 2025 de Arellano Consultoría para Crecer.
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Ani Lu Torres
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Sandra Reyes
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Durante décadas, Norky’s y Roky’s han crecido casi en paralelo en un mercado que come 160 millones de pollos a la brasa al año. Con logos y colores similares, cartas casi idénticas y presencia en las mismas avenidas, ambas cadenas no solo lideran este mercado en el Perú, sino que concentran cerca del 70% de su consumo. Pero entre comparaciones y crecimiento, hoy ambas tienen un nuevo reto: ¿qué sigue para un negocio que ya conquistó el mercado local?

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