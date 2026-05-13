Foto: Composición G de Gestión.
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Ani Lu Torres
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Antes de convertirse en una de las concesionaria de alimentos más antiguas del país, y proveedora para decenas de empresas —entre clínicas y grandes corporaciones— y consolidar crecimientos de doble dígito al año, Charlotte empezó literalmente en una cocina familiar. Corría 1983 y la necesidad de sacar adelante a cinco hijos terminó dando origen a una marca que hoy, 43 años después y con el fondo Fortaleza I como accionista mayoritario, vuelve a enfrentar una etapa decisiva para su futuro.

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