La Cámara de Comercio de Lima (CCL) expresó su preocupación por la orientación del crédito suplementario por S/9,596 millones, aprobado por el Congreso a propuesta del Poder Ejecutivo.

Objetó que el destino de esos recursos no responde a las principales necesidades del país ni prioriza las inversiones estratégicas que permitan mejorar la competitividad, cerrar brechas de infraestructura y proteger a la población frente a futuros desastres naturales.

Si bien el crédito suplementario contempla diversas asignaciones para bonos, transferencias y gastos operativos, la CCL advierte que el país continúa privilegiando el gasto corriente sobre la inversión pública de alto impacto.

Ello se da, observa, en un contexto en el que persisten importantes carencias en salud, educación, seguridad ciudadana, transporte e infraestructura logística.

Recursos insuficientes para enfrentar El Niño

Especial preocupación -remarca la CCL- genera el reducido monto destinado a la prevención del Fenómeno de El Niño, que está presente en el país.

Del total aprobado, indica, apenas alrededor de S/360 millones corresponden a acciones relacionadas con la prevención de desastres y emergencias, cifra claramente insuficiente frente a los riesgos que enfrenta el país y a las enormes pérdidas económicas y sociales que estos eventos generan.

La urgencia de estas obras responde a que actualmente existen 796 distritos de 22 departamentos bajo declaratoria de estado de emergencia | Foto: Andina (Difusión) / Composición EC

Asimismo, la CCL señala que, si bien se incorporan autorizaciones para que la Autoridad Nacional de Infraestructura (ANIN) ejecute nuevos proyectos, en varios casos no se asignan recursos específicos, lo que limita su impacto inmediato.

Del mismo modo, el gremio empresarial refiere, las inversiones previstas para algunos proyectos de educación y transporte resultan insuficientes frente a las necesidades nacionales.

Pide priorizar obras

La Cámara de Comercio de Lima considera indispensable que los recursos públicos se orienten prioritariamente a obras que impulsen el crecimiento económico, fortalezcan la competitividad y mejoren la calidad de vida de los peruanos.

En ese sentido, la CCL exhorta al nuevo Gobierno y al nuevo Congreso de la República, tanto a la Cámara de Diputados como al Senado, a adoptar mejores criterios en los próximos créditos suplementarios y modificaciones presupuestarias.

Se debe priorizar, subraya, inversiones de alto impacto social y económico orientadas a fortalecer la infraestructura nacional, mejorar los servicios públicos esenciales y preparar al país frente al Fenómeno de El Niño y otros eventos climáticos extremos.