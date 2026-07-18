El riesgo por el Fenómeno de El Niño se agrava por el lento avance de las obras de prevención. (Foto: Presidencia)
El riesgo por el Fenómeno de El Niño se agrava por el lento avance de las obras de prevención. (Foto: Presidencia)
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Guadalupe Gamboa
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Mientras aumenta el riesgo de un Fenómeno El Niño (FEN) de mayor magnitud, más de S/ 11,600 millones permanecen pendientes de ejecución en la cartera de proyectos destinada a reducir el riesgo frente a desastres.

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