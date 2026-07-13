El anterior episodio de El Niño, entre 2023 y 2024, dejó a decenas de millones de personas necesitadas de alimentos, nutrición, agua, saneamiento, atención sanitaria, apoyo agrícola y protección, resaltó un alto funcionario de la ONU. (Foto: AFP)
El anterior episodio de El Niño, entre 2023 y 2024, dejó a decenas de millones de personas necesitadas de alimentos, nutrición, agua, saneamiento, atención sanitaria, apoyo agrícola y protección, resaltó un alto funcionario de la ONU. (Foto: AFP)
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Agencia EFE
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La dijo este lunes que se prepara para desembolsar hasta US$ 100 millones de un fondo que dedica únicamente a emergencias para reforzar las acciones preventivas ante el que se avecina.

En apoyo de esa respuesta, estamos planificando, aplicando las lecciones del pasado, innovando, coordinando a la comunidad humanitaria. Nuestros preparativos se basan en pronósticos más sofisticados”, anunció el secretario general adjunto de la ONU para asuntos humanitarios, Tom Fletcher.

El anterior episodio de El Niño, entre 2023 y 2024, dejó a decenas de millones de personas necesitadas de alimentos, nutrición, agua, saneamiento, atención sanitaria, apoyo agrícola y protección, recordó.

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La Organización Meteorológica Mundial (OMM) ha confirmado que evolucionará rápidamente en los próximos meses hasta convertirse en un episodio fuerte, lo que acentuará la probabilidad de fenómenos extremos y desastres naturales.

Si el de hace dos años fue fuerte, este tiene el potencial de ser aún peor, según los científicos.

Fletcher indicó que esta nueva amenaza climática llega en un contexto de conflictos generalizados y aumento de personas desplazadas, mientras el encarecimiento de los combustibles, los fertilizantes y los alimentos hace la vida más difícil a las familias más pobres.

Fotografía de archivo del jefe de la Oficina de las Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios de la ONU (OCHA), Tom Fletcher. (Fotografía: EFE/Salvatore di Nolfi?
Fotografía de archivo del jefe de la Oficina de las Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios de la ONU (OCHA), Tom Fletcher. (Fotografía: EFE/Salvatore di Nolfi?

Agregó que todo esto ocurre mientras el sistema humanitario “se tambalea” por los profundos recortes de financiación, que partieron primero de Estados Unidos, aunque otros países -incluidos varios europeos- también han reducido sus contribuciones.

El calor extremo, las sequías y las inundaciones volverán a devastar comunidades de América Latina, África oriental y meridional, Asia y el Pacífico”, anticipó.

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Fletcher comentó que el aporte extraordinario de la ONU tiene el objetivo de que las comunidades vulnerables puedan resistir mejor las perturbaciones climáticas que se avecinan.

Del lado de otros donantes señaló que se requiere “financiación temprana y flexible” y que “esté a la altura de la magnitud del riesgo”.

Y exhortamos a adoptar una acción climática más valiente, en lugar de las decisiones cortoplacistas y egoístas que nos empujan hacia el precipicio del calentamiento de 1.5 grados centígrados”, subrayó.

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