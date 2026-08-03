Westfalia exporta, además de palta, volúmenes menores de mango y mandarina, y volúmenes limitados de arándano fresco para cubrir programas clave. (Foto: Westfalia Perú)
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Edgar Velito
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Westfalia Fruit Perú, filial de la multinacional Westfalia Group, es una de las principales exportadoras de palta del país. Con ese foco consolidado, la compañía acaba de dar un giro hacia el valor agregado: inauguró una planta de productos congelados en Mórrope (Lambayeque). En conversación con Gestión, Omar Díaz, gerente general de la agroexportadora, detalló los alcances de esta apuesta, que incluye la producción de guacamole, purés y pastas de palta para retail y food service en Europa, Estados Unidos y Asia.

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