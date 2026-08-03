“Inauguramos una planta de congelada de productos de conveniencia en la zona norte del país”, señaló Díaz. La planta opera con formato IQF y tecnología de altas presiones (HPP, por sus siglas en inglés), un tratamiento que conserva la fruta sin usar calor, y procesará principalmente palta, mango y arándano.

Díaz precisó que, por política del grupo, la empresa no revela montos de inversión, aunque señaló que se trata de “una planta representativa, con última tecnología” y con capacidad para elaborar presentaciones especializadas.

Consultado por las razones de la incursión, apuntó a tres factores. “Contamos con la materia prima para procesar esta fruta, proveniente de nuestros productores aliados, especialmente en la palta. Somos una empresa integrada verticalmente y tenemos canales de venta o empresas que se dedican a este rubro en Europa. Y también como un plan de diversificación de nuestro portafolio de productos”, explicó.

Europa concentra el 50% de las exportaciones de la compañía, seguida de Asia con 30%, Estados Unidos con 12% y Latinoamérica con 8%.

LEA TAMBIÉN: Beta apuesta por variedades de uva y arándano: US$ 120 millones de inversión en camino

La apuesta de Westfalia por el valor agregado

El arranque de la planta será escalonado. “Vamos a iniciar con la producción de palta congelada en los próximos días. En agosto iniciamos con el arándano y a partir de octubre con el mango”, detalló Díaz.

Para este año, la compañía prevé exportar cerca de 5,000 toneladas de productos congelados, un volumen todavía acotado por el inicio de operaciones. “El próximo año tenemos previsto crecer más, tenemos la capacidad para crecer en productos con valor agregado”, indicó. La capacidad instalada de la planta alcanza las 15,000 toneladas de producto terminado al año.

Los destinos serán Estados Unidos, Europa y Asia, con algo de volumen hacia Latinoamérica. Este año, además, la empresa iniciará pruebas de exportación de paltas congeladas al mercado asiático. “Este año vamos a iniciar con pruebas de exportación no solo a China, sino a Japón, y estamos viendo otros mercados adicionales en Asia”, afirmó. Las salidas hacia China —de palta fresca— se realizan principalmente por el puerto de Chancay, donde Westfalia empezó a operar desde el mismo periodo de la inauguración del puerto.

La incursión responde también a una demanda creciente. “El consumo de productos con valor agregado está creciendo, gatillado por el crecimiento de los productos en fresco. Siempre se genera una demanda de productos con valor agregado para canales food service y para algunos retails”, explicó Díaz.

El tratamiento hiperbárico (tecnología de alta presión) permitirá producir pastas de palta, purés y guacamole en presentaciones listas para góndola, en potes y en formatos de distinto gramaje. “Son presentaciones para retail”, precisó el ejecutivo, aunque evitó identificar a los supermercados con las que trabajará, por tratarse de un tema de estrategia comercial.

Hoy la palta representa el 90% de los ingresos de Westfalia Fruit Perú. Desde el próximo año, según Díaz, los productos con valor agregado pasarían a aportar cerca del 40%. A ello se suma la planta de aceite de palta que la compañía opera en Cañete desde el año pasado, junto a su planta de frescos, y que sirve como mecanismo de valorización para la fruta que no califica para exportación en fresco.

Hoy la palta representa el 90% de los ingresos de Westfalia Fruit Perú. Desde el próximo año, según Díaz, los productos con valor agregado pasarían a aportar cerca del 40%.

LEA TAMBIÉN: Grupo DC: las inversiones que alista el holding dueño de Camposol en tiempos de transición

El impacto del Niño en la palta

En el negocio de fresco, la campaña 2026 será más corta. La compañía inició cosechas en enero y las cerrará a inicios de setiembre, con una caída de 10% en volumen frente al año anterior. A la fecha lleva exportadas cerca de 30,000 toneladas de palta y proyecta terminar el año en 40,000 toneladas.

Díaz atribuyó la contracción a dos factores: el Fenómeno El Niño costero y el ciclo natural de los huertos. “A nuestros principales huertos del norte les tocó un año off, es decir, un año de menor producción, pero proyectamos volver a crecer en volumen para el próximo año”, indicó.

De cara al 2027, el ejecutivo anticipa que el mango será el cultivo más afectado por El Niño, con una reducción de volumen todavía no cuantificada.

En palta, en cambio, el impacto sería acotado. “Se prevé también un impacto en la cosecha del 2027, pero es muy prematuro todavía para decir qué porcentaje. Podría ser un 5 o 10%, o tal vez nada, porque este año el Perú como país no está creciendo en volumen de exportación, a pesar de que hay nuevas hectáreas que se han integrado (…) Eso va a hacer que el próximo año esos huertos estén más descansados y posiblemente puedan afrontar mejor el Fenómeno del Niño”, explicó.

Europa concentra el 50% de las exportaciones de la compañía, seguida de Asia con 30%, Estados Unidos con 12% y Latinoamérica con 8%. “Somos el principal exportador de palta a Asia. Si sumamos Japón, China y Corea, entre los tres mercados sumamos un volumen importante”, afirmó Díaz.

LEA TAMBIÉN: Pitahaya: Agroindustria Baleno alista planta y diversifica con nuevas frutas y tecnología

Campos y nuevas variedades que trabaja Westfalia

El 96% del volumen que maneja la empresa proviene de productores aliados. “Trabajamos en las 14 regiones productoras de palta del país, trabajamos en toda la sierra y en toda la costa, en todas las regiones donde se produce palta, con productores terceros aliados”, detalló.

Westfalia no cuenta con campos propios, pero sí con cerca de 200 hectáreas alquiladas en Chilca y Chiclayo. “Estamos en un plan de crecimiento ordenado en campos de alquiler, alquilando huertos ya productivos (…) Seguimos alquilando huertos año a año para manejarlos como Westfalia”, señaló.

En paralelo, la compañía continúa evaluando nuevas variedades de palta junto a casas genéticas e incorporando su propia genética. “Seguimos probando Gem, seguimos probando Carmen, y ahora estamos probando junto con Eurosemillas una variedad que se llama Luna, una prueba que hemos iniciado hace pocos meses y seguimos evaluando”, dijo.

La variedad GEM ya se trabaja en forma comercial con productores. “Cosechamos la fruta entre quincena de agosto y finales de setiembre, y nos ha permitido alargar un mes aproximadamente la temporada de cosecha”, indicó.

Sobre Carmen, precisó: “La única diferencia es que en algunas regiones produce más temprano (…) Tiene una cosecha más temprana que Hass y otra un poco más tardía. Es decir, tiene dos cosechas por año”. De Luna, en cambio, dijo que “es una variedad tardía, según lo que nos comenta la casa genética, y es muy productiva también, pero necesitamos corroborarlo, necesitamos seguir investigando”.

El objetivo detrás de esas pruebas no es producir palta todo el año. “Poco probable, por la condición climática del país. Sin embargo, nuestro objetivo es alargar la ventana al menos uno o dos meses más, de ser posible”, afirmó.

DATO CLAVE.

Portafolio. Westfalia Fruit Perú exporta además volúmenes menores de mango y mandarina, y volúmenes limitados de arándano fresco para cubrir programas clave. Su planta de congelados en Mórrope produce en formatos IQF y HPP para retail y food service.

LEA TAMBIÉN: Granada y palta al mundo: Siembra Alta adquiere nuevos campos por US$ 22 millones en Perú