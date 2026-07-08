La empresas española Eurosemillas, dedicada a la innovación vegetal, biotecnología y gestión de patentes agrícolas, presentó en Perú los avances de Green Motion Avocados, una plataforma de innovación que desarrolla nuevas variedades y portainjertos de palta hass con el objetivo de responder a los principales desafíos de la industria, como el cambio climático, la disponibilidad de agua, las enfermedades del cultivo y la productividad.

Durante un encuentro realizado en el país, la compañía reunió a productores, viveros y representantes del sector para compartir los resultados del programa, desarrollado en alianza con la Universidad de California Riverside. La iniciativa busca acelerar la llegada de nuevos materiales que permitan ampliar la ventana comercial del cultivo y mejorar su desempeño en campo.

Perú fue destacado como uno de los escenarios clave para evaluar esta nueva generación de materiales gracias a la diversidad de sus condiciones agroclimáticas y al peso que tiene como exportador de palta. En las pruebas participan empresas como Mission Produce, Grupo Virú, Talsa y Vivero Los Viñedos, que evalúan el comportamiento de las nuevas variedades y portainjertos en diferentes zonas de producción.

Según lo presentado por Eurosemillas, el programa contempla tres nuevas variedades de palta tipo Hass, orientadas a extender el calendario de cosecha y ofrecer nuevas alternativas a los productores. Asimismo, se desarrollan cinco nuevos portainjertos, de los cuales dos se encuentran en una etapa avanzada de evaluación para su futura introducción comercial.

Mission Produce, Virú, Talsa y Vivero Los Viñedos son algunas de las empresas que participan en la evaluación de los nuevos materiales. (Foto: Mincetur)

Empresas ven potencial en la innovación

Representantes de las empresas participantes coincidieron en que Perú ofrece condiciones para consolidarse como un referente en la evaluación de esta nueva generación de materiales.

Los nuevos portainjertos fueron desarrollados para mejorar la tolerancia a factores como la salinidad, los suelos calcáreos y enfermedades del sistema radicular, además de contribuir a un uso más eficiente del agua. Las nuevas variedades, por su parte, apuntan a ampliar las oportunidades comerciales mediante diferentes épocas de cosecha.

Eurosemillas señaló que Green Motion Avocados busca conectar investigación, innovación genética y empresas productoras para acelerar el desarrollo de soluciones que fortalezcan la competitividad del negocio de la palta. En ese esfuerzo participan compañías de distintos mercados, entre ellas las peruanas ya mencionadas (Mission Produce, Virú, Talsa y Vivero Los Viñedos), que continúan evaluando el desempeño de las nuevas variedades tipo Hass y portainjertos en condiciones locales.