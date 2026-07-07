Encontrar la variedad de cereza adecuada para las tierras de Perú es solo el primer paso de todo un circuito agroexportador. (Foto: Pexels)
Encontrar la variedad de cereza adecuada para las tierras de Perú es solo el primer paso de todo un circuito agroexportador. (Foto: Pexels)
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Camila Vera
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Beijing, China.- Después del boom del arándano, el agro peruano se encuentra en la constante búsqueda de nuevas historias de éxito. Una fruta en la mira es la cereza porque, al otro lado del Pacífico, un mercado gigantesco la espera.

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