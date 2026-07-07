Así lo mencionó Ma Jianlei, directora del Instituto de Políticas de Comercio y Desarrollo Agrario del Centro de Promoción del Comercio Agrario del Ministerio de Agricultura y Asuntos Rurales de China, durante el Seminario sobre Gestión y Tecnología Agrícola para Perú, en el cual participa este diario.

El escenario empieza a tomar forma y alienta la expectativa de productores y exportadores. Además, convive otro factor: dado que se proyectan buenos resultados de las hectáreas experimentales en Arequipa, Huancavelica y la frontera con Ica para el 2026 o 2027, el hallazgo de la variedad ideal está cerca, según recogió Gestión previamente.

La pequeña fruta de gran ambición

Durante la conferencia, Jianlei resaltó que China tiene “los brazos abiertos para recibir a una cantidad más grande de productos peruanos”. Como se recuerda, hasta el momento lideran, por mencionar algunos, la palta, el arándano, la uva y la mandarina.

“El año pasado ya se autorizó la entrada de granada y plátano peruanos, y estamos avanzando para que también puedan entrar la cereza y otros frutos del país. Al mismo tiempo, esperamos que los importadores peruanos puedan comprar frutas y verduras chinas de buena calidad, y también alimentos procesados para que conozcan más sabores chinos”, añadió.

Gestión le consultó a la especialista por el nivel de progreso en el camino de esta “joya roja” hacia el lejano oriente.

“Hay un trabajo grueso que está realizando Aduanas sobre la detección de enfermedades; una vez terminado este proceso, empezaremos a importar las cerezas en Perú”, respondió. Fue enfática al señalar que “esta parte es responsabilidad de las Aduanas” y que el tiempo que tarde en culminarla depende de la entidad.

En esa línea, sugirió que, de cara al dinamismo próximo, es oportuno que nuestra nación apoye a las pequeñas y medianas empresas: “Si ellos quieren disfrutar del beneficio del comercio, necesitan una plataforma confiable para pagar los impuestos”.

Al respecto, estableció una comparación: “El Gobierno chino ha creado varias plataformas de promoción comercial con distintos niveles y especialidades”.

La cereza se perfila como una apuesta de la agroexportación peruana. (Foto: Pexels)

La estrategia: mirar los antecedentes del arándano

La representante del Ministerio de Agricultura y Asuntos Rurales también aprovechó su intervención para subrayar la relevancia de La Feria Internacional de Importaciones de China: “Es la más influyente en nuestro país. La palta y los arándanos de Perú se hicieron famosos en China precisamente gracias a este espacio”.

“Resulta un canal muy eficaz para que los productos peruanos entren a nuestro mercado. La institución donde trabajo yo también ha creado ferias especializadas, como la Feria Internacional de la Papa y la de alimentos e ingredientes que se ajustan a las necesidades de cada sector. Invitamos a las autoridades agrícolas y a sus asociaciones o empresas a que se animen a participar”, agregó.

Asimismo, le sugirió al Perú “armonizar las normas y estándares y seguir facilitando el comercio”.

“El comercio de productos agrícolas es muy sensible a las normas, como los límites de residuos de plantas, los requisitos fitosanitarios y más. Podemos aprovechar los mecanismos como el TLC China-Perú y la Comisión Mixta Agropecuaria para reforzar la cooperación en normas y certificaciones, y promover activamente la comparación de estándares y reconocimiento mutuo”, argumentó.

Para ella, se podrían reducir —sin descuidar la seguridad— las pruebas y certificaciones repetidas.

“De tal manera, los buenos productos podrían entrar con más fluidez en el mercado de ambos países”, finalizó.