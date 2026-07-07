Beijing, China.- Después del boom del arándano, el agro peruano se encuentra en la constante búsqueda de nuevas historias de éxito. Una fruta en la mira es la cereza porque, al otro lado del Pacífico, un mercado gigantesco la espera.
Así lo mencionó Ma Jianlei, directora del Instituto de Políticas de Comercio y Desarrollo Agrario del Centro de Promoción del Comercio Agrario del Ministerio de Agricultura y Asuntos Rurales de China, durante el Seminario sobre Gestión y Tecnología Agrícola para Perú, en el cual participa este diario.
El escenario empieza a tomar forma y alienta la expectativa de productores y exportadores. Además, convive otro factor: dado que se proyectan buenos resultados de las hectáreas experimentales en Arequipa, Huancavelica y la frontera con Ica para el 2026 o 2027, el hallazgo de la variedad ideal está cerca, según recogió Gestión previamente.
LEA TAMBIÉN: El Niño y lluvias hacen “temblar” a más de 7.3 millones de hectáreas, ¿qué cultivos sufrirían?
La pequeña fruta de gran ambición
Durante la conferencia, Jianlei resaltó que China tiene “los brazos abiertos para recibir a una cantidad más grande de productos peruanos”. Como se recuerda, hasta el momento lideran, por mencionar algunos, la palta, el arándano, la uva y la mandarina.
“El año pasado ya se autorizó la entrada de granada y plátano peruanos, y estamos avanzando para que también puedan entrar la cereza y otros frutos del país. Al mismo tiempo, esperamos que los importadores peruanos puedan comprar frutas y verduras chinas de buena calidad, y también alimentos procesados para que conozcan más sabores chinos”, añadió.
Gestión le consultó a la especialista por el nivel de progreso en el camino de esta “joya roja” hacia el lejano oriente.
“Hay un trabajo grueso que está realizando Aduanas sobre la detección de enfermedades; una vez terminado este proceso, empezaremos a importar las cerezas en Perú”, respondió. Fue enfática al señalar que “esta parte es responsabilidad de las Aduanas” y que el tiempo que tarde en culminarla depende de la entidad.
En esa línea, sugirió que, de cara al dinamismo próximo, es oportuno que nuestra nación apoye a las pequeñas y medianas empresas: “Si ellos quieren disfrutar del beneficio del comercio, necesitan una plataforma confiable para pagar los impuestos”.
Al respecto, estableció una comparación: “El Gobierno chino ha creado varias plataformas de promoción comercial con distintos niveles y especialidades”.
LEA TAMBIÉN: Puerto de Chancay ya movió US$ 3,600 millones de carga en primer año: los productos líderes
La estrategia: mirar los antecedentes del arándano
La representante del Ministerio de Agricultura y Asuntos Rurales también aprovechó su intervención para subrayar la relevancia de La Feria Internacional de Importaciones de China: “Es la más influyente en nuestro país. La palta y los arándanos de Perú se hicieron famosos en China precisamente gracias a este espacio”.
“Resulta un canal muy eficaz para que los productos peruanos entren a nuestro mercado. La institución donde trabajo yo también ha creado ferias especializadas, como la Feria Internacional de la Papa y la de alimentos e ingredientes que se ajustan a las necesidades de cada sector. Invitamos a las autoridades agrícolas y a sus asociaciones o empresas a que se animen a participar”, agregó.
Asimismo, le sugirió al Perú “armonizar las normas y estándares y seguir facilitando el comercio”.
“El comercio de productos agrícolas es muy sensible a las normas, como los límites de residuos de plantas, los requisitos fitosanitarios y más. Podemos aprovechar los mecanismos como el TLC China-Perú y la Comisión Mixta Agropecuaria para reforzar la cooperación en normas y certificaciones, y promover activamente la comparación de estándares y reconocimiento mutuo”, argumentó.
Para ella, se podrían reducir —sin descuidar la seguridad— las pruebas y certificaciones repetidas.
“De tal manera, los buenos productos podrían entrar con más fluidez en el mercado de ambos países”, finalizó.
Redactora de Economía en Gestión. Periodista nacida en Piura, con ocho años de trayectoria profesional y experiencia en edición y corrección de textos.