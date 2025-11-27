Westfalia Fruit Perú implementa planta de frutos congelados en Chiclayo. (Foto: difusión).
Westfalia Fruit Perú implementa planta de frutos congelados en Chiclayo. (Foto: difusión).
La , instala una planta para el procesamiento de palta y mango congelado en el norte del país, informó Omar Díaz, gerente general de las operaciones de la compañía en nuestro país y Colombia.

Dicha instalación se ubicará en Chiclayo (Lambayeque), con proyección a que sus operaciones inicien en junio del próximo año, con la elaboración de productos de conveniencia como guacamole y, puré, a fin de asegurar que la fruta recolectada sea aprovechada.

En Perú, desde abril último, . El objetivo es aprovechar el mayor volumen de la fruta. “La idea es destinar a esta industria calibres pequeños (fruta de entre 40 y 60 gramos)”, señaló el ejecutivo a Agraria.

Exportación de Westfalia desde Perú

En la campaña de 2025, Díaz manifestó que Westfalia Fruit Perú y Westfalia Fruit Colombia exportaron en conjunto 63,000 toneladas de palta, mostrando un aumento de 31.25% frente a las 48,000 toneladas registradas en la campaña de 2024. Así, del total enviado este año, 45,000 toneladas corresponden a Perú, reflejando un incremento de 36.36% en relación con las despachadas el año pasado (33,000 toneladas).

El ejecutivo sostuvo que dichas cifras evidencian una recuperación, considerando que en 2024 se registró una menor producción debido al clima; sin embargo, los rendimientos productivos se recuperaron en el presente año.

Actualmente, el 97% de la oferta de Westfalia Fruit Perú proviene de pequeños productores aliados de quienes acopian la fruta. La empresa trabaja con más de 500 productores en todo el país, la mayoría con menos de 15 hectáreas.

Westfalia cuenta con una planta de packing en Cañete. (Foto: Westfalia Fruit Perú).
