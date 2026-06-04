La capacidad manufacturera de China se deriva del sistema de gobernanza que lo hace posible. Foto: Qilai Shen/Bloomberg
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Financial Times
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A medida que ha crecido la cuota de China en la manufactura global, Occidente ha intentado cada vez más emular la estrategia económica de Beijing mediante subsidios y proteccionismo. Al fin y al cabo, resulta difícil seguir siendo competitivo frente a empresas que se benefician del apoyo estatal.

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