En 2025, Seafrost alcanzó una facturación de S/16,5 millones, impulsada principalmente por la ampliación de su portafolio, que incluyó la incorporación de productos importados como tilapia y salmón, así como por inversiones orientadas a fortalecer su presencia local, entre ellas, la renovación de su tienda en San Isidro. Al cierre del año, la compañía operó con cinco locales: tres en Lima ubicados en San Isidro, La Molina y Surco; y dos en provincias, en Paita y Piura, consolidando su red comercial tanto en la capital como en el norte del país.

Seafrost también tuvo un desempeño operativo destacado en 2025, alcanzando una producción histórica de pota, uno de sus principales productos hidrobiológicos. Este hito permitió asegurar el abastecimiento tanto para el mercado externo como para su red de tiendas propias y fue determinante para sostener la ampliación del portafolio y el crecimiento registrado durante el año.

“Al tener el producto de primera mano contamos con una capacidad de stock que otros no tienen, lo que nos permite atender al cliente siempre, incluso cuando hay veda”, señaló Luciano Bologna, gerente administrativo de la empresa.

Así, la empresa sentó las bases para su siguiente etapa de expansión en 2026.

Seafrost tiene tres locales en Lima (San Isidro, La Molina y Surco) y dos en el norte (Paita y Piura). (Foto: Seafrost).

Planes 2026: dos nuevos locales en Lima

De cara al 2026, Seafrost prevé abrir dos nuevas tiendas en Lima entre el cierre del primer semestre y el inicio del segundo semestre del año. Los distritos que la compañía evalúa son Miraflores, San Borja y San Isidro, zonas donde identifica una mayor demanda por productos congelados de valor agregado.

Cada local demandará una inversión aproximada de US$100,000, siendo las vitrinas congeladoras el principal componente del gasto. Al respecto, Bologna explicó que los formatos de tienda varían en tamaño, desde locales compactos de 20 m² hasta espacios de 120 m², y están especializados en productos congelados y complementados con una oferta gourmet.

El objetivo de crecimiento para el 2026 es de entre 20% y 25%, sustentado en una mayor cobertura comercial y el fortalecimiento de su portafolio. Para este año, la empresa proyecta alcanzar una facturación de S/19 millones, apalancada en el desempeño del canal horeca (hoteles y restaurantes), supermercados y tiendas propias. “Tengo idea de desarrollar un crecimiento distribuido en los canales”, afirmó Bologna, quien destacó que el 2026 será un año clave para consolidar las bases de un plan de mayor alcance, que incluye nuevas inversiones comerciales y la preparación para una expansión más agresiva en los próximos años.

A mediano plazo, Seafrost evalúa construir una tercera planta de procesamiento cerca de Lima. (Foto: Seafrost).

Portafolio actual y nuevos productos

El portafolio de Seafrost experimentó una importante ampliación durante el 2025, con la incorporación de productos importados que antes no formaban parte de su oferta, como filete de tilapia y salmón, ambos traídos desde China. Esta decisión respondió a la alta rotación y demanda de estos productos en el mercado local, particularmente en el canal horeca y en el consumo doméstico. “La tilapia es un producto que se vende mucho; la gente lo utiliza para ceviche”, explicó Bologna.

De cara al 2026, la empresa apunta a reforzar justamente estas dos categorías, tilapia y salmón; y avanzar en la incorporación de nuevos productos importados desde Europa, especialmente desde Italia. Entre las líneas en evaluación, se encuentran la pastelería congelada, que incluye croissants, tortas y tiramisú, así como helado italiano. El foco estará puesto en productos listos para cocinar o consumir, en línea con las tendencias globales. De esta manera, Seafrost va más allá de los productos hidrobiológicos tradicionales.

Canales de venta

La estrategia comercial de Seafrost se apoya en una estructura de ventas diversificada, que le permite atender distintos segmentos del mercado y reducir su dependencia de un solo canal. El principal es el canal horeca, que concentra alrededor del 60% de las ventas, abasteciendo a restaurantes y hoteles en Lima y otras ciudades del país. El ejecutivo destacó que este canal sigue siendo el motor del negocio por volumen y recurrencia.

El segundo canal en importancia comprende a supermercados, que representa entre 25% y 30% de los ingresos, con presencia en las principales cadenas del país como Wong, Plaza Vea, Tottus y Makro. A esos establecimientos, se suma el canal de venta directa al consumidor, a través de tiendas propias con delivery, que completa la estructura comercial de la empresa.

Operación industrial: nueva planta en 2027

En el frente industrial, Seafrost evalúa el desarrollo de una nueva planta de procesamiento cerca de Lima como parte de su estrategia de crecimiento a mediano plazo. Esta tercera planta estaría enfocada en alimentos congelados listos para cocinar o consumir, como pastas, pastelería, helados y pizzas. “Tal vez no este año sino el próximo, estamos pensando en hacer una nueva planta de procesamiento cerca de Lima”, señaló Luciano Bologna, al referirse a esta iniciativa.

Actualmente, la operación industrial de la empresa se sustenta en dos plantas ubicadas en Paita, en la región Piura, cada una con una superficie aproximada de 50,000 metros cuadrados. Una de dichas instalaciones está dedicada a la producción de congelados, mientras que la otra se especializa en conservas, bajo un esquema que incluye maquila para marcas reconocidas del mercado peruano.

Desde estas instalaciones, Seafrost alcanzó en 2025 una producción récord de 5 millones de cajas de atún, consolidando una plataforma industrial que respalda tanto sus exportaciones como el abastecimiento del mercado local.

