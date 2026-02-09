Seafrost cerró el 2025 con crecimiento frente al 2024, impulsado por la ampliación de su portafolio y el fortalecimiento comercial. (Foto: Seafrost).
Seafrost, empresa piurana dedicada a la producción y exportación de productos hidrobiológicos, cerró el 2025 con un crecimiento de entre 15% y 18% frente al 2024, resultado de un mejor desempeño comercial. De cara al 2026, la compañía alista un nuevo ciclo de inversión que incluye la apertura de dos tiendas en Lima, la incorporación de productos de importación desde Europa, el refuerzo de líneas de alta rotación y, a más largo plazo, la evaluación de una nueva planta de procesamiento. Con este despliegue, ¿hasta dónde puede escalar Seafrost con esta estrategia de diversificación?

