Así lo confirmó Wan Jing, viceinvestigadora de la Academia de Ciencias Agrícolas y Forestales de Beijing, durante el Seminario sobre Gestión y Tecnología Agrícola para Perú, en el cual participó este diario.

En el evento, a cargo del Instituto de Gestión Agrícola y Rural del Ministerio de Agricultura y Asuntos Rurales de China, la experta enlistó las cuatro variedades que están impulsando una nueva etapa en su oferta.

China les puso nombre a las cuatro variedades que buscan romper la estacionalidad del arándano, indicó Jing. (Foto: Camila Vera)

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Liderazgo estacional

Cabe resaltar que esta potencia es actualmente la mayor productora de arándanos del mundo. Sin embargo, gran parte del fruto se consume en el mercado interno; en dicho escenario, Perú lidera las exportaciones globales.

“China tiene una producción asimétrica; de julio a septiembre el suministro en China es bajo, y de agosto a enero, Perú es el principal exportador a ese mercado asiático. Hay una gran complementariedad entre los países”, sostuvo Jing.

Por ello, con el objetivo medular de continuar vigilando su seguridad alimentaria, el país asiático ha introducido cuatro variedades del fruto azul capaces de crecer todo el año.

La primera es Eureka Sunrise, que registra un requerimiento de frío extremadamente bajo y un periodo de maduración temprana. Es un fruto grande, crujiente, dulce y de acidez moderada. Su desventaja, no obstante, es que, aunque el primer lote de frutos es grande, los posteriores son pequeños. Además, es susceptible a la infección por moho gris.

La segunda variedad es Arana, que exige un frío de 250 horas y un periodo de maduración medio. El fruto se caracteriza por ser grande, de un azul oscuro, de alto dulzor y de una acidez media.

La tercera es la Mágica, sometida a un intervalo de 150 a 300 horas de frío. Es un fruto grande y resistente al transporte, pero acumula algunas desventajas: el aroma es ligeramente suave y los frutos finales son más pequeños y amargos.

La última es la variedad Sekoya Pop, que ya tiene un amplio protagonismo en Perú, vale resaltar. Su necesidad de frío es bajísimo, casi nulo. Posee un periodo de maduración temprana y resulta un fruto extragrande, de azul oscuro y de pulpa crujiente, dulce y de ácido leve. Es extremadamente resiste al almacenamiento y transporte.

Al respecto, Diego Sotomayor, director de Gestión de Investigación de la Universidad Nacional Agraria La Molina (UNALM) y también participante en el evento, calificó el avance como bueno, sobre todo porque el clima en China no es tan favorable como en Perú; es más bien extremo por las estaciones tan marcadas.

“La principal lección es siempre la adaptación y la atención a las condiciones cambiantes, como clima y mercado. Ayuda mucho también hacer análisis de prospectiva para identificar los desarrollos emergentes. Sobre un cultivo específico [como el arándano], es necesario profundizar estudios de fisiología, biología reproductiva y fertilidad, todos en relación a condiciones ambientales fluctuantes “ , precisó.

China impulsa nuevas variedades de arándanos adaptadas a diferentes condiciones climáticas para ampliar su producción durante más meses del año. (Foto: Pexels)

La “receta” del arándano chino

Sumado a la innovación, China se enfoca en el cultivo de sustrato, explicó Jing. Se trata de una técnica que reemplaza el suelo tradicional por uno especialmente diseñado para ofrecer mejores condiciones de crecimiento; en este caso, está compuesto por cáscara de coco, fibra de coco, turba, perlita y fibra de madera.

El sistema permite controlar factores como el pH del agua, que se mantiene alrededor de 6, y la conductividad eléctrica (EC); con ello, evita las limitaciones en terrenos que, por naturaleza, no tienen la acidez que exige el arándano.

El proceso se complementa con equipos de fertirriego que mezclan y suministran fertilizantes de acuerdo con los requerimiento de cada etapa del cultivo. Los esfuerzos incluyen también invernaderos fríos y cálidos; así como selección de plántulas in vitro, cuyas raíces son más ordenadas en comparación con las plántulas de esqueje.

El dato:

China, además, sincroniza la producción entre sus regiones. Mientras los valles cálidos de Yunnan y Panxi adelantan la producción, las cosechan se van trasladando hacia la cuenca de Yangtsé, las penínsulas de Shandong y Liaodong, hasta llegar a las regiones de clima frío del noroeste, donde finaliza el calendario productivo.