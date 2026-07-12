Nuevas tecnologías y un esfuerzo por la producción continua marcan el rumbo de una industria del arándano en transformación. (Foto: Pexels)
Nuevas tecnologías y un esfuerzo por la producción continua marcan el rumbo de una industria del arándano en transformación. (Foto: Pexels)
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Camila Vera
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Beijing, China.- Durante décadas, el arándano en el gigante asiático fue apenas un fruto silvestre. Hoy, más de 40 años después de la introducción de sus primeras variedades comerciales (1983), surge un objetivo más ambicioso en las tierras del lejano oriente: cosechar fruta de alta calidad sin un calendario que lo limite.

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