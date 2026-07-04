Así lo señaló Sebastián Salazar, CEO de ProntoPaga, procesador regional de pagos, quien explicó que la empresa viene desarrollando soluciones dirigidas a exportadores asiáticos, principalmente de China, que venden productos y servicios en la región y requieren mecanismos de recaudación más rápidos.

El especialista indicó que la compañía ya presta servicios a exportadores asiáticos y que actualmente desarrolla, junto con participantes del sistema financiero peruano, una solución para que estos comercios puedan realizar su recaudación local.

“Tiene como objetivo que la recaudación la puedan ver en tiempo real y que puedan retirar sus ventas también en tiempo real”, explicó.

Con ello, se beneficiarán empresarios dedicados a comercio electrónico, logística, marketplaces, importadores y distribuidores. Agregó que este servicio ya está disponible en Argentina, México y Brasil, mientras que en Perú se encuentra en desarrollo.

Según el ejecutivo, la iniciativa responde al crecimiento de grandes marketplaces y empresas transnacionales que comercializan en Latinoamérica.

Liquidez para comercios locales

La infraestructura de pagos que desarrolla la empresa también apunta a mejorar la liquidez de los comercios locales. El ejecutivo afirmó que una de las principales necesidades de las micro y pequeñas empresas es recibir sus ingresos lo antes posible.

En esa línea, explicó que ProntoPaga desarrolló un sistema de “instant payouts”, mediante el cual los usuarios pueden retirar fondos desde plataformas digitales hacia cuentas bancarias, Yape o Plin en menos de 60 segundos. De acuerdo con el representante, antes de implementar este servicio las transferencias demoraban entre 48 y 72 horas.

Sebastián Salazar y Micha Calmet de ProntoPaga.

Pagos instantáneos

Micha Calmet, country manager de la empresa, añadió que esta tecnología ya se utiliza en plataformas de apuestas deportivas y juegos en línea, donde permite que tanto los depósitos como los retiros se realicen prácticamente en tiempo real.

Sin embargo, sostuvo que el modelo puede replicarse en otros sectores. Como ejemplo mencionó las aplicaciones de transporte, donde actualmente los conductores deben esperar a que se acumulen los pagos para recibirlos, mientras que con esta tecnología podrían disponer del dinero de manera inmediata.

El ejecutivo agregó que una mayor velocidad en la liquidación reduce la necesidad de financiamiento para los comercios.

“Al tener una mejor liquidez, el comercio no tiene que financiarse con deuda, lo que siempre tiene aparejado un costo”, indicó. En su opinión, esa reducción de costos podría trasladarse posteriormente a los consumidores mediante una oferta más competitiva.

Respecto del mercado peruano, la vocera consideró que el país ha avanzado en interoperabilidad entre billeteras digitales y en el desarrollo de nuevos métodos de pago, aunque señaló que todavía existe espacio para crecer debido al bajo nivel de bancarización.

“Tenemos que impulsar mucho este tema de pagos digitales, de darle más alternativas más seguras y más claras al usuario final”, afirmó.

Expansión

En cuanto a los planes de expansión, el ejecutivo señaló que la empresa se encuentra invirtiendo para obtener la licencia como Empresa de Servicios de Pago (EPS) bajo la regulación del Banco Central.

Además de fortalecer sus equipos tecnológicos, comerciales y regulatorios, proyecta facturar alrededor de US$ 30 millones en Perú este año e invertir US$ 2 millones durante los próximos 18 meses para consolidar su operación local.

Entre los proyectos figura una nueva unidad de negocio enfocada en infraestructura de pagos para empresas transnacionales y fintech, así como el fortalecimiento de alianzas con entidades financieras peruanas.