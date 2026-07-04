La infraestructura de pagos que desarrolla la empresa también apunta a mejorar la liquidez de los comercios locales.
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Zulema Ramirez Huancayo
mailZulema Ramirez Huancayo

El crecimiento del comercio entre Asia y América Latina está impulsando el desarrollo de nueva infraestructura de pagos digitales en Perú.

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