La agroexportadora Inka’s Berries proyectó la exportación de más de 13 millones de kilos (13,000 toneladas) de arándanos para la campaña 2026-2027, con destino a mercados de Norteamérica, Europa, Asia y Medio Oriente, informó el CEO de la empresa, Arturo Merino Lúcar.

Si bien refirió que el inicio de la campaña se desarrolla en un contexto técnico y operativo complejo, marcado principalmente por las anomalías climáticas asociadas al Fenómeno El Niño (FEN), el representante afirmó que los planes de Inka’s Berries son sólidos y contemplan proyecciones respaldadas por inversiones en sus fundos agrícolas, como Fundo Salvador en Ica, Fundo Don Pepe en Huacho y Fundo San Javier en Cayaltí.

En detalle, la producción total estimada por la compañía comprende una cosecha global de 15 millones de kilos de fruta, con un volumen de exportación superior a los 13 millones de kilos. En esa línea, la empresa afirmó que esta proyección se fundamenta en el rendimiento de sus propias variedades vegetales plantadas, las cuales han sido desarrolladas genéticamente para responder con fortaleza ante condiciones meteorológicas adversas, reportó Agraria.

Inka's Berries persigue variedades con atributos postcosecha. (Foto: referencial).

Apuesta por plantaciones de alta productividad

De otro lado, Merino explicó que busca consolidar a la compañía dentro del top 10 de las principales exportadoras de arándanos a nivel nacional. Así, la estrategia corporativa no solo apunta a elevar el volumen bruto de envíos, sino a posicionar un fruto que destaque por su excelencia en calidad y sabor, asegurando márgenes competitivos que se alineen con los estándares de las firmas líderes del sector agroindustrial.

Al respecto, reiteró la apuesta de la firma por plantaciones modernas que demuestran alta productividad en el terreno y logran un rápido reconocimiento de marca en el exterior gracias a sus atributos postcosecha. Asimismo, recalcó que desarrollan una reingeniería de procesos internos y apuntan a la consolidación de acuerdos estratégicos para elevar la eficiencia de costos.

En torno al FEN, el representante destacó que han dedicado horas críticas de planificación y trabajo de campo para implementar mejoras estructurales tanto en las hectáreas de cultivo como en las plantas de empaque y procesamiento.