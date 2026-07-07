La Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (Sunat) anunció la puesta en marcha del Sorteo Virtual de Comprobantes de Pago, mediante el cual entregará 418 premios en efectivo a las personas que soliciten comprobantes de pago electrónicos y los registren en la plataforma habilitada por la entidad.

La iniciativa contempla dos sorteos, programados para el 16 de octubre del 2026 y el 16 de febrero del 2027. En conjunto, se distribuirán S/ 1.6 millones en premios, incluyendo dos premios de S/ 100 mil, uno en cada edición.

Según informó la administración tributaria, el objetivo del programa es incentivar que los consumidores soliciten comprobantes de pago electrónicos en sus compras o por los servicios que reciben, como una medida para fortalecer la formalización de las actividades económicas.

Durante la presentación de la iniciativa, el superintendente nacional de la Sunat, Javier Franco, señaló que la formalización no depende únicamente de quienes venden bienes o prestan servicios, sino también de los ciudadanos que exigen la emisión de comprobantes de pago.

La entidad indicó que actualmente se emiten cerca de 400 millones de comprobantes electrónicos al mes, los cuales podrán registrarse para participar en los sorteos.

Premios por cada edición

Cada uno de los dos sorteos contará con 209 premios, distribuidos entre participantes de Lima y de provincias.

La distribución será la siguiente:

120 premios de S/ 500.

70 premios de S/ 1,000.

10 premios de S/ 5,000.

5 premios de S/ 10,000.

1 premio de S/ 20,000.

1 premio de S/ 50,000.

1 premio de S/ 100,000.

Cada edición repartirá S/ 800 mil en premios.

SUNAT busca impulsar la formalización con sorteo de hasta S/ 100 mil para consumidores. Foto composición Gestión - Perplexity

Requisitos para participar

Podrán participar personas naturales mayores de edad, peruanas o extranjeras con documento de identidad vigente.

Los interesados deberán registrarse en la plataforma implementada por la Sunat, donde deberán consignar sus datos personales.

Posteriormente podrán registrar la información de sus comprobantes electrónicos, incluyendo el RUC del emisor, el tipo de comprobante, la serie, el número y la fecha de emisión.

La Sunat precisó que cada participante podrá registrar hasta tres comprobantes por cada RUC emisor y por cada fecha de emisión.

Fechas del sorteo

Para el sorteo del 16 de octubre del 2026 serán válidos los comprobantes electrónicos emitidos entre el 1 de julio y el 30 de septiembre del 2026. El plazo para registrarlos vencerá el 2 de octubre.

En el segundo sorteo, previsto para el 16 de febrero del 2027, participarán los comprobantes emitidos entre el 1 de noviembre del 2026 y el 31 de enero del 2027. Estos podrán registrarse hasta el 2 de febrero del 2027.

Los ganadores serán determinados luego de la validación de los comprobantes registrados, conforme a las condiciones establecidas en las bases aprobadas por la Resolución de Superintendencia N.° 000103-2026/SUNAT.

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