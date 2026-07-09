Fátima Otarola, subgerente de la cadena de Restaurantes Delibakery, señaló que la nueva tienda estará ubicada en un edificio corporativo frente a la Embajada de Estados Unidos, y a unas cuatro cuadras del centro comercial El Polo.

“Delibakery es una marca que siempre busca innovar, expandirse y crecer. Ya estamos atravesando la mitad del año y me atrevería a decir que uno de los hitos más importantes es que vamos a inaugurar en un mes un nuevo local en el distrito de Surco”, comentó a Gestión.

Se trata de un local alquilado, ubicado en el primer piso de un edificio relativamente nuevo, en una zona comercial y empresarial con distintos rubros. Aunque el centro comercial El Polo concentra competencia directa, la ejecutiva consideró que esa cercanía convierte la ubicación en un punto estratégico para instalar la marca.

Delibakery descarta mall, va a puerta de calle en Surco con autoservicio digital

Con esta apertura, Delibakery pasará de siete a ocho locales. La empresa había evaluado el año pasado ingresar a un centro comercial, pero finalmente optó por un espacio a puerta de calle en una zona de alto tránsito.

“Estar en un centro comercial es una propuesta muy atractiva por la afluencia de gente, pero el trámite es más difícil porque la mayoría de empresas quiere estar ahí. En este caso se nos presentó un local a puerta de calle en una zona bastante transitada y la tomamos”, explicó Otarola.

La ejecutiva recordó que las últimas aperturas de la cadena fueron las de San Isidro y Pasamayo, hace aproximadamente dos o tres años. Este será, por ahora, el único local que la empresa inaugurará en 2026.

Sobre el nuevo local de Surco, la principal novedad será la incorporación de pantallas de autoservicio, con las que el cliente podrá realizar su pedido para llevar o para consumir en el establecimiento. De hecho, será la primera tienda de la cadena en contar con esta tecnología.

“La idea es darle un enfoque innovador usando la tecnología a nuestro favor para agilizar el proceso de compra y ponernos a la vanguardia en esta transformación digital del servicio. De todos modos vamos a mantener el servicio tradicional, que es el que da calidad, calidez y experiencia al cliente”, indicó.

Otarola precisó que el sistema busca reducir tanto el tiempo como el costo de atención, y que el costo de implementación no resulta elevado debido a la competencia entre proveedores. De funcionar, la compañía evaluará replicar el modelo en sus demás locales.

Sobre el nuevo local de Surco, la principal novedad será la incorporación de pantallas de autoservicio, con las que el cliente podrá realizar su pedido para llevar o para consumir en el establecimiento.

Ventas por canal y estacionalidad: la estrategia de Delibakery

La cadena maneja tres canales de venta: la atención en salón, el consumo para llevar y el delivery a través de aplicaciones como Rappi y PedidosYa. La atención física en el salón concentra la mayor parte de los ingresos, con un peso estimado entre 70% y 80% de las ventas.

La estacionalidad juega un rol clave en el negocio. Los locales de ruta ubicados en la Panamericana Sur (kilómetros 88 y 167) y Norte, así como los de destino en Ancón y La Punta, elevan sus ventas en verano y feriados largos por el flujo de viajeros hacia las playas. De cara a Fiestas Patrias, la empresa anticipa un nuevo impulso en esos puntos.

“Para el Día del Padre, nuestra venta de este año en los locales de playa, como Ancón o La Punta, fue mayor que la del año pasado porque salió el sol. El clima es importante”, aseveró la ejecutiva.

Para la temporada de invierno —que se extiende hasta septiembre— la cadena incorporó platos de estación como sopas y bebidas calientes a base de kión, naranja y pisco en sus locales de San Isidro, Chorrillos y La Punta. En Ancón se mantiene la oferta de pescados y mariscos. La empresa también transmite los partidos del Mundial en varias de sus sedes para alargar la estadía del cliente y elevar el ticket de consumo.

Los locales de ruta ubicados en la Panamericana Sur (kilómetros 88 y 167) y Norte, así como los de destino en Ancón y La Punta, elevan sus ventas en verano y feriados largos por el flujo de viajeros hacia las playas.

Delibakery proyecta crecer 10% en 2026 y mantiene en agenda su salto al exterior

Otarola explicó que la estrategia de Delibakery se basó inicialmente en buscar nichos de mercado desatendidos, como ocurrió con su primer local en Chorrillos, en la av. Defensores del Morro (antes Huaylas), además de La Punta y las carreteras. Actualmente, la marca apunta también a sectores socioeconómicos B y C para ampliar su presencia en más distritos de Lima.

“Si ves a la competencia, siempre está ubicada en Surco, La Molina o Miraflores. Nosotros buscamos abarcar más, con nichos desatendidos y restaurantes y cafeterías de la calidad que manejamos en servicio y platos”, sostuvo.

Sobre el salto internacional que la empresa había evaluado en años previos, la ejecutiva señaló que el proyecto se mantiene en agenda, aunque no confirmó una fecha para su ejecución. Respecto a nuevas aperturas, indicó que dependerán de las oportunidades que se presenten en los próximos meses.

“Nos proyectamos a cerrar este año con un crecimiento aproximado del 10% frente al año pasado. La idea de todo negocio es crecer, y estoy segura de que el local que viene nos va a ayudar a llegar a esos objetivos”, concluyó.

Más datos sobre Delibakery.

Locales. Con Surco, la cadena sumará ocho tiendas: restaurantes de ruta (Panamericana Sur —Mala y Nuevo Cañete— y Norte), locales de destino como Ancón y La Punta (El Callao), y sedes urbanas en Chorrillos y San Isidro.

Con Surco, la cadena sumará ocho tiendas: restaurantes de ruta (Panamericana Sur —Mala y Nuevo Cañete— y Norte), locales de destino como Ancón y La Punta (El Callao), y sedes urbanas en Chorrillos y San Isidro. Autoservicio. El local de Surco será el primero en incorporar pantallas de autoservicio, con miras a replicar el modelo en la cadena si los resultados son positivos.

El local de Surco será el primero en incorporar pantallas de autoservicio, con miras a replicar el modelo en la cadena si los resultados son positivos. Ventas. La atención en salón concentra entre 70% y 80% de los ingresos; el resto corresponde a consumo para llevar y delivery vía apps.

La atención en salón concentra entre 70% y 80% de los ingresos; el resto corresponde a consumo para llevar y delivery vía apps. Proyección. Delibakery espera cerrar 2026 con un crecimiento cercano al 10% con respecto al año pasado.