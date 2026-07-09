El local de Surco será el primero en incorporar pantallas de autoservicio, con miras a replicar el modelo en la cadena si los resultados son positivos. (Foto: Delibakery)
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Edgar Velito
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La cadena de restaurantes, cafeterías y panaderías Delibakery —perteneciente al Consorcio Carolina— prepara la apertura de un nuevo local en el distrito de Surco, con el que sumará ocho tiendas en Lima y localidades cercanas. La sede marca su ingreso a un distrito donde aún no tenía presencia y servirá de plataforma para probar un formato de atención más digital, mientras la empresa proyecta cerrar el 2026 con un crecimiento alineado al avance de la economía peruana.

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