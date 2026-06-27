Daniel Kernitsky, director comercial de Super Group, explicó que el grupo nunca contó con una denominación formal que lo identificara ante el público. “Le pusimos IMC porque cada una de las iniciales reconocía una de las marcas: Infusionista, María Mezcal y Cachina. Entonces, no teníamos un nombre claro como grupo”, relató a Gestión.

Hace unos tres meses la empresa decidió cerrar ese vacío de cara a sus nuevos proyectos. “Lo principal dentro de un holding como el que estamos trabajando es tener una identidad”, señaló. El nuevo logotipo incorpora una línea de colores en la que cada tono representa a una de sus marcas y que se ampliará a medida que el portafolio crezca.

Daniel Kernitsky, director comercial de Super Group.

Lima Sour: un bar de pisco sour en el teleférico de Miraflores

Con ello, Super Group pasa a agrupar seis marcas: las cuatro ya consolidadas —María Mezcal (cultura mexicana), El Infusionista (ambientado como laboratorio clínico), La Cachina Bar (nostalgia peruana) y La Calor (estilo tropical)— más dos conceptos nuevos, ya creados y registrados, que abrirán sus puertas en los próximos meses.

El primero de los nuevos conceptos es Lima Sour, un bar enfocado íntegramente en el pisco sour que operará en el nuevo teleférico que se construye en Miraflores. “Es un bar de homenaje al producto peruano, al producto bandera, en especial al pisco por medio del pisco sour. La carta es súper reducida; nos vamos a enfocar netamente en una muy buena ejecución del pisco sour”, detalló Kernitsky.

El ejecutivo estimó una inversión cercana a los US$ 250,000 para este local, cuya apertura está prevista entre la última semana de agosto y la primera de septiembre, en paralelo al avance de la obra del teleférico. La elección de la zona responde al atractivo comercial y turístico del distrito. “Es uno de los pocos distritos de Lima que tiene vida de lunes a domingo”, afirmó, al destacar su cercanía a Larcomar, a los principales hoteles y al malecón.

El segundo proyecto se mantiene bajo reserva. La marca, todavía sin lanzamiento oficial, se encuentra en etapa de construcción y debería estar lista hacia fin de año en el “corazón de Miraflores”. Su desarrollo está liderado por Aaron Díaz, reconocido bartender peruano y fundador del bar Carnaval, incorporado al grupo como director creativo.

“Creemos que tendrá mucha relevancia en el rubro gastronómico, no solo a nivel nacional, sino a nivel latinoamericano y hasta mundial”, adelantó el director comercial, quien prefirió no revelar más detalles. La apuesta, dijo, es priorizar la calidad sobre la velocidad de apertura: “Preferimos que los conceptos nazcan con un diferencial real y sostenibles en el tiempo”.

Con estas incorporaciones, el grupo pasará de seis a ocho locales: cinco en Lima, uno en Arequipa y los dos nuevos conceptos.

Super Group apunta a equilibrar su portafolio tras un 2026 de consolidación

En el plano comercial, Kernitsky describió el 2026 como un año de consolidación y maduración para el grupo, más que de crecimiento acelerado. “Hemos tenido una línea de mantenimiento. Algunas operaciones crecieron a doble dígito, otras se mantuvieron y otras decrecieron un poco, pero como grupo el objetivo era mantenernos”, precisó.

Entre los factores externos mencionó el clima y el contexto político, así como una mayor competencia: calculó que hoy Lima ofrece entre 30% y 40% más propuestas gastronómicas que hace cinco o seis años.

Como parte de su estrategia para acercarse a sus clientes durante el verano, María Mezcal estrenó su primer pop-up en el Boulevard de Asia, donde operó cerca de dos meses. “Es la primera vez que hacemos este formato. Más allá de algunos desperfectos por la lluvia en los primeros fines de semana, fue una experiencia bastante positiva”, comentó.

María Mezcal —que cumplirá cinco años en 2026— continúa como uno de los principales motores del grupo, aunque otras unidades ganan participación tras sus procesos de renovación. “El objetivo de cualquier holding es no depender de una sola marca, sino tener un portafolio más equilibrado”, apuntó.

Chile sigue en el radar de Super Group, ¿abrirá en 2027?

Sobre su internacionalización, el director comercial confirmó que Chile continúa como el mercado más atractivo para llevar a María Mezcal. “Hemos avanzado significativamente en el análisis y la validación del mercado y del modelo de negocio. Todavía evaluamos las mejores condiciones para ingresar de manera responsable y sostenible”, indicó.

Por ahora, el foco está en los dos proyectos locales, por lo que el salto al exterior podría concretarse recién el próximo año.

De cara al cierre del año, Kernitsky se mostró optimista pese a la coyuntura. Y es que destacó que la diferenciación del grupo pasa por la hospitalidad y la construcción de comunidad alrededor de sus marcas: “El consumidor actual busca autenticidad y conexión emocional con los locales. De nada sirve tener un local bonito y un producto increíble si no conectas con tu cliente”.

También remarcó que las próximas elecciones, incluidas las municipales, serán clave para la estabilidad que requiere el negocio.

DATO CLAVE.

Marcas. Super Group (antes Grupo IMC) opera cuatro marcas de bares temáticos: María Mezcal (cultura mexicana, dos locales en Lima), El Infusionista (laboratorio clínico), La Cachina Bar (nostalgia peruana) y La Calor (estilo tropical). Este año sumará Lima Sour y un sexto concepto aún en reserva.

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