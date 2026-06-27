María Mezcal —que cumplirá cinco años en 2026— continúa como uno de los principales motores del grupo. (Foto: Difusión)
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Edgar Velito
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El grupo gastronómico dueño de María Mezcal, La Calor, El Infusionista y La Cachina Bar entró en una nueva etapa. La compañía, hasta hace poco conocida como Grupo IMC, adoptó una identidad corporativa única bajo el nombre de Super Group y prepara la apertura de dos nuevos conceptos este año, uno de ellos estará ubicado en el futuro teleférico de Miraflores. En paralelo, mantiene en evaluación su ingreso a Chile.

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