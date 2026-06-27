La estrategia contempla el ingreso progresivo a cinco mercados de América Latina y Europa, así como una meta concreta de crecimiento que podría modificar la composición de los ingresos de la cadena en los próximos años.

“Rústica no está exportando un restaurante, está exportando un modelo de negocio que tiene 33 años probados en el mercado peruano”, señaló a Gestión Gerson Hernández, CEO de Novofranquicias, firma especializada en internacionalización de franquicias que lidera el proceso de expansión de la marca.

Colombia será el punto de partida de esa estrategia. Hernández explicó que, tras evaluar distintos mercados de la región, la empresa concluyó que ese país ofrecía condiciones favorables para dar el primer paso, entre ellas su tamaño, la afinidad con la gastronomía peruana y un ecosistema de franquicias más desarrollado que el de otros destinos latinoamericanos. “Estamos hablando de más de 50 millones de habitantes, un consumidor acostumbrado a salir, compartir experiencias y un mercado donde las franquicias tienen una dinámica importante de crecimiento”, sostuvo.

UNA EXPANSIÓN CON CINCO MERCADOS EN LA MIRA

A partir de ese primer paso, la hoja de ruta contempla el ingreso progresivo a Ecuador, Chile, Argentina y España. Para ello, la compañía ya registró la marca Rústica en estos mercados y viene desarrollando ruedas de negocios y conversaciones con potenciales operadores e inversionistas.

Durante el segundo semestre de este año, ejecutivos de la empresa participarán en eventos especializados en franquicias en estos países para captar socios interesados en desarrollar la marca en sus respectivos territorios. Bolivia también estuvo dentro de la evaluación inicial, aunque el proyecto fue puesto en pausa por la coyuntura política y social del país.

Según Novofranquicias, el cronograma preliminar apunta a una primera apertura en Colombia entre fines de 2026 e inicios de 2027. Ecuador y Chile podrían seguir una ruta similar entre 2026 y 2027, mientras que Argentina quedaría para 2027. España, por su complejidad regulatoria y operativa, requerirá un proceso más largo y su llegada se proyecta entre 2027 e inicios de 2028.

La internacionalización llega además en un momento de madurez para la compañía. Hace tres meses, Rústica puso en marcha una nueva planta de producción de 1,000 metros cuadrados en la avenida Venezuela, en el Cercado de Lima, desde la cual abastece el 100% de los insumos utilizados por sus restaurantes, hoteles y negocios de entretenimiento. Actualmente, la marca opera 60 locales en el país, de los cuales el 80% se concentra en Lima, una escala que, según la empresa, le permite dar el salto hacia nuevos mercados.

“Ya consolidamos una estructura que nos permite abastecer toda nuestra operación local. Eso nos da la base para empezar a mirar nuevos horizontes”, comentó Hernández.

La cadena gastronómica inició su expansión internacional tras consolidar su operación en Perú con una nueva planta de producción de 1,000 metros cuadrados, desde donde abastece el 100% de los insumos de sus restaurantes, hoteles y negocios de entretenimiento. (Foto: Rústica)

LA META: 75 LOCALES FUERA DE PERÚ

Uno de los datos más relevantes del plan es la escala proyectada. La empresa busca abrir un promedio de tres locales por año en cada país donde ingrese, apoyándose en centros de producción que permitan estandarizar recetas, controlar costos y garantizar una experiencia homogénea.

Bajo ese esquema, cada mercado debería alcanzar al menos 15 restaurantes en cinco años. Si el plan se ejecuta en los cinco países actualmente considerados, la red internacional sumaría alrededor de 75 establecimientos. La expansión también tendría un impacto relevante en las finanzas del negocio.

“Estamos hablando de 15 restaurantes por país y cinco países. Eso podría representar entre el 20% y el 30% de los ingresos totales de Rústica a través de regalías”, indicó Hernández.

La expansión requerirá inversiones significativas, según las estimaciones de la empresa. Un local flagship de aproximadamente 500 metros cuadrados demanda entre US$ 400,000 y US$ 500,000, mientras que una planta de producción con capacidad para abastecer entre 10 y 30 establecimientos requiere una inversión estimada de US$ 150,000 a US$ 200,000.

EL MODELO PARA CRECER: VENDER TERRITORIOS, NO RESTAURANTES

A diferencia de otras cadenas que avanzan mediante franquicias unitarias, Rústica apostará por el modelo de máster franquicia. Bajo este esquema, un operador local obtiene los derechos para desarrollar la marca en un país completo y puede abrir locales propios o subfranquiciar el concepto a terceros.

“Lo que buscamos es apalancarnos en empresarios que conocen su mercado, tienen equipos, infraestructura y experiencia para desarrollar cadenas. No buscamos solamente abrir un local”, explicó Hernández.

El perfil de socio que buscan incluye operadores gastronómicos, inversionistas institucionales, grupos empresariales y family offices con capacidad financiera para ejecutar planes de crecimiento de largo plazo.

La estrategia también contempla una adaptación parcial del concepto a cada mercado. Según la empresa, cerca del 70% de la propuesta se mantendrá inalterable, preservando la identidad peruana de la marca, mientras que el 30% restante se ajustará a los hábitos locales de consumo.

Esto incluye cambios en la oferta gastronómica, selección de productos, entretenimiento, música e incluso la elección de figuras públicas que participen en eventos y campañas. “Vamos a llevar lo mejor de la gastronomía peruana, pero cada país tiene su propia cultura. Hay que respetar eso y adaptarse”, afirmó el ejecutivo.

FRANQUICIAS: MENOS INVERSIÓN Y RECUPERACIÓN MÁS RÁPIDA

La expansión de Rústica ocurre en un momento en que el mercado peruano de franquicias atraviesa cambios relevantes. Según Hernández, la demanda de los inversionistas se ha desplazado hacia conceptos más compactos, con menores requerimientos de capital y periodos de recuperación más cortos.

Si hace algunos años predominaban las franquicias de US$ 150,000 o US$ 200,000, .hoy existe una preferencia creciente por formatos que demandan menos de US$ 100,000 y permiten recuperar la inversión en menos de dos años

Además, los inversionistas buscan operaciones más simples, con menor dependencia de personal especializado y procesos productivos más estandarizados. En ese contexto, conceptos como sandwicherías, heladerías o formatos de comida rápida especializada vienen mostrando un crecimiento acelerado. “La tendencia actual es buscar modelos más compactos, fáciles de operar y que permitan recuperar la inversión más rápido”, señaló.

Gerson Hernández, CEO de Novofranquicias, y Mauricio Diez Canseco, fundador de la marca, impulsan la estrategia de internacionalización de Rústica, que contempla el ingreso a Colombia, Ecuador, Chile, Argentina y España mediante el modelo de máster franquicias. (Foto: Difusión)

Pese a ello, Hernández considera que todavía existe espacio para propuestas de mayor escala cuando cuentan con una marca consolidada detrás. Esa es precisamente la apuesta de Rústica: aprovechar el reconocimiento construido durante más de tres décadas en Perú para convertirlo en una plataforma regional de crecimiento. El objetivo, asegura, es que el legado de la marca trascienda las fronteras del mercado local. “Mauricio Diez Canseco quiere que Rústica deje de ser solamente una historia peruana y se convierta en un legado latinoamericano”, concluyó.