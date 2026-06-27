Rústica opera actualmente 60 locales en el Perú, de los cuales el 80% se concentra en Lima. La cadena proyecta iniciar su expansión internacional por Colombia y alcanzar 75 establecimientos fuera del país en cinco años. (Foto: Rústica)
Rústica opera actualmente 60 locales en el Perú, de los cuales el 80% se concentra en Lima. La cadena proyecta iniciar su expansión internacional por Colombia y alcanzar 75 establecimientos fuera del país en cinco años. (Foto: Rústica)
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Eduardo Sotelo
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La internacionalización de Rústica, perteneciente al empresario Mauricio Diez Canseco, ya tiene una hoja de ruta definida, pero el objetivo va más allá de abrir algunos restaurantes en el extranjero. La apuesta consiste en construir redes de locales en distintos países bajo un modelo que permita replicar la operación a gran escala y convertir a la marca en un jugador regional. ¿Cuál es su plan?

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