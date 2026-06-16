La cadena peruana de pollo frito Yopo inició su proceso de expansión internacional con el ingreso al mercado español, eligiendo a Madrid como su primera plaza en Europa. La compañía busca replicar fuera de Perú el modelo de negocio que ha desarrollado durante los últimos años, en una apuesta que marca el inicio de su crecimiento más allá de América Latina.

Fundada hace seis años, la empresa se ha especializado en una propuesta centrada exclusivamente en tenders de pollo fresco y wraps de gran formato. Esta estrategia de especialización le ha permitido consolidar una operación enfocada en un número limitado de productos, priorizando la estandarización y la eficiencia operativa.

Antes de dar el salto al exterior, Yopo fortaleció su presencia en Perú, donde actualmente opera siete restaurantes y dos dark kitchens. Sobre esta base, la compañía decidió avanzar hacia nuevos mercados con un modelo de expansión gradual que le permita validar su propuesta en un entorno distinto al latinoamericano.

El plan de crecimiento de Yopo contempla alcanzar hasta 15 establecimientos en España durante los próximos cinco años. (Foto: Yopo)

Yopo aterriza en España

En una primera etapa, la operación en España estará enfocada únicamente en el canal delivery. Para ello, la empresa comenzará a operar desde cocinas ubicadas en diferentes zonas de Madrid, desde donde atenderá la demanda de los consumidores y evaluará el desempeño de la marca en el mercado local.

Las primeras operaciones se desarrollarán en áreas como Pacífico y Tetuán, con el objetivo de ampliar progresivamente la cobertura dentro de la M-30. Paralelamente, la compañía prevé realizar ajustes a su oferta comercial en función de las preferencias y hábitos de consumo identificados entre los clientes españoles.

La estrategia contempla consolidar primero la operación logística y el posicionamiento de la marca antes de avanzar hacia una red de restaurantes físicos. Una vez validado el concepto, Yopo prevé iniciar la apertura de locales propios como parte de una segunda fase de desarrollo en el país europeo.

Madrid será el primer mercado europeo donde Yopo probará la aceptación de su propuesta especializada en tenders de pollo fresco y wraps de gran formato. (Foto: Yopo)

A mediano plazo, la empresa se ha fijado la meta de alcanzar hasta 15 establecimientos en España durante los próximos cinco años. Detrás de este proyecto se encuentra Nicolás Mulder, empresario con experiencia en el sector retail y cofundador de las cadenas SuperPet en Perú y SuperZoo en Chile, quien impulsa un modelo de negocio basado en la especialización, el control del producto y la eficiencia operativa.