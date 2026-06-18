El Gran Hotel Bolívar, que alguna vez sirvió de escenario para algunas de las fotografías más emblemáticas de Martín Chambi. // Foto: Hotel Bolívar
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Ani Lu Torres
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El Gran Hotel Bolívar, que alguna vez sirvió de escenario para algunas de las fotografías más emblemáticas de Martín Chambi, busca reinventarse casi un siglo después de su última gran transformación: en 1938, cuando se añadieron tres pisos a la estructura original del también llamado Hotel Presidente.

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