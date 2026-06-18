El histórico inmueble de 25,000 m2 ubicado frente a la Plaza San Martín ha retomado su proyecto de modernización (tras una pausa debido a la pandemia) que estaría valorizada en US$ 30 millones, en momentos en que el Centro Histórico de Lima avanza en un proceso de recuperación y se han instalado más restaurantes y comercios en la zona.

Así, la propuesta de uno de los pocos grandes hoteles en esta parte de la capital -que incorporaría nuevos servicios para adecuarse a los estándares exigidos por cadenas hoteleras internacionales- fue presentada en abril ante Prolima y Marca Lima, y constituye la base para el desarrollo del anteproyecto arquitectónico definitivo. Según César Martínez Cuba, gerente general del hotel, el objetivo es preservar el valor patrimonial y la arquitectura art déco del inmueble, incorporando al mismo tiempo elementos contemporáneos que permitan mejorar la experiencia del visitante y ampliar las fuentes de ingresos del establecimiento.

“Ya tenemos un gerente de proyecto. Queremos que el hotel conserve su esencia histórica, pero que también pueda responder a los requerimientos de cualquier cadena internacional”, explica.

El plan contempla una ejecución modular de entre tres y cuatro años. Las intervenciones incluirán el reemplazo de tuberías, la incorporación de sistemas de aire acondicionado, mejoras en servicios e infraestructura y trabajos de restauración patrimonial. Una de las primeras acciones será la recuperación del histórico vitral del lobby, proceso que incluso podría abrirse al público como parte de una experiencia cultural.

Además, la propuesta contempla una oferta de usos mixtos. El primer nivel estaría orientado principalmente a la gastronomía, mientras que otros espacios podrían albergar tiendas especializadas, souvenirs, coworking y servicios vinculados al turismo. Actualmente, solo una parte del inmueble se encuentra en operación: el primer piso concentra la actividad comercial, el segundo y tercer nivel cuentan con un número limitado de habitaciones, y los pisos cuarto, quinto y sexto forman parte de las áreas que se busca desarrollar bajo el nuevo proyecto.

Una de las primeras acciones será la recuperación del histórico vitral del lobby, proceso que incluso podría abrirse al público como parte de una experiencia cultural.

Más allá de la renovación física, la propuesta incorpora un componente cultural. El hotel evalúa desarrollar un espacio inmersivo permanente que permita exhibir de manera digital aspectos de la biodiversidad, la gastronomía, la historia y las expresiones culturales del Perú.

“El Perú tiene una riqueza enorme de contenidos. Queremos que el visitante encuentre aquí una experiencia que lo motive a regresar al país”, señala Martínez Cuba.

El hotel también busca capitalizar uno de sus activos más reconocidos: la cultura del pisco. Según Martínez Cuba, actualmente se comercializan alrededor de 3.000 cócteles por semana, en su mayoría elaborados a base de la bebida bandera peruana. Sin embargo, el consumo sigue siendo predominantemente local, por lo que uno de los objetivos de la remodelación es incrementar la afluencia de visitantes nacionales y extranjeros al establecimiento.

Casa Andina y otros operadores a la expectativa

El proyecto ya ha despertado interés entre operadores de hotelería, coworking y retail, además de potenciales fuentes de financiamiento. Según Martínez Cuba, durante los últimos meses representantes de diversas cadenas hoteleras revisaron la propuesta conceptual y aportaron recomendaciones para adecuarla a estándares internacionales de operación.

En diálogo con G de Gestión, señaló que grupos como Hilton, Marriott, InterContinental Hotels Group (IHG), Eurostars, Costa del Sol y Casa Andina han recibido información sobre la iniciativa. Juan Stoessel, CEO de Casa Andina, confirmó a G de Gestión que la cadena estaría interesada en operar el hotel una vez culminada la remodelación. “Han hecho un lindo proyecto que revalorizaría el hotel y toda la zona de influencia”, comentó.

No obstante, Martínez Cuba precisó que el interés de las cadenas no implica compromisos de inversión. “Los operadores hoteleros normalmente no financian este tipo de proyectos. Su rol es gestionar la operación y establecer los estándares que requiere el activo”, explicó.

Actualmente se comercializan en el Hotel Bolívar alrededor de 3.000 cócteles por semana, en su mayoría elaborados a base de la bebida bandera peruana.

En ese contexto, los incentivos tributarios contemplados en la normativa de Prolima podrían ayudar a reducir parte de los costos asociados a la recuperación de un inmueble declarado patrimonio monumental de la Nación. Sin embargo, sostuvo que dichos beneficios no son el principal factor que atrae a los potenciales operadores. “Lo que ellos ven es el potencial del proyecto y del Centro Histórico. Los incentivos pueden ayudar a mejorar la ecuación financiera para los inversionistas, pero la remodelación requiere una inversión de al menos US$ 30 millones”, señaló.

Como parte de la preparación del proyecto, la administración también ha venido recuperando espacios ocupados por antiguos arrendatarios. Martínez Cuba indicó que, tras una serie de procesos judiciales, solo queda un inquilino por desalojar de un espacio de 50 metros cuadrados. “No tiene sentido alquilar espacios que luego no encajan con la lógica del nuevo proyecto”, afirmó.

“La propietaria del hotel evaluará cuál es la propuesta que genere más valor para el activo. Al final, se trata de demostrar eficiencia y capacidad de gestión”, añadió.

Nuevo food hall

Mientras avanza el anteproyecto de remodelación, el hotel también prepara nuevas iniciativas para dinamizar su actividad (hoy aloja el hotel, un bar cerrado y dos restaurantes). Una de ellas es la implementación de un food hall en el área de 4,000 m2 que antes ocupaba la cadena KFC.

La apertura del nuevo espacio está prevista para los próximos tres o cuatro meses. La meta es que esté operativo para el aniversario del hotel, el próximo 9 de diciembre.

Desde 2019, la empresa administradora del Gran Hotel Bolívar ha destinado más de S/ 5 millones a labores de mantenimiento y recuperación. Ahora buscan dar un paso mayor: convertir uno de los inmuebles más emblemáticos del país en un activo turístico y cultural capaz de integrarse a la revitalización del Centro Histórico de Lima.

Nuevo retos: la remodelación integral del Centro Histórico

Asimismo, en coordinación con la Municipalidad de Lima, el Hotel Bolívar participará en actividades culturales orientadas a revitalizar la Plaza San Martín y su entorno. Entre ellas figura una nueva edición de la “Serenata al Perú”, programada para los días previos a Fiestas Patrias.

Sin embargo, el reto va más allá del hotel. Martínez Cuba, quien también participa en iniciativas vinculadas al desarrollo turístico del Centro Histórico, sostiene que la recuperación urbana debe considerar la renovación coordinada de servicios básicos como agua, electricidad, gas natural y telecomunicaciones.

“La inversión privada necesita certezas. No tendría sentido restaurar un edificio patrimonial para luego volver a romper pistas y veredas por cambios pendientes en redes de servicios”, afirma.

En las últimas semanas, representantes del sector turismo promovieron reuniones con Sedapal, Pluz Energía, Cálidda (ya se han instalado los primeros tubos matriz para que llegue el gas natural a esta zona) y empresas de telecomunicaciones para impulsar una planificación conjunta de las obras de infraestructura en el centro de Lima.

La preocupación responde a que varios proyectos de recuperación urbana avanzan en paralelo. Según Martínez Cuba, la mejora de pistas, veredas y espacios públicos debe ejecutarse junto con la modernización de las redes de servicios para garantizar la sostenibilidad de las inversiones privadas que empiezan a llegar al Centro Histórico.