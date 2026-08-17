Art Atlas exporta prendas elaboradas con fibras naturales y orgánicas principalmente a Estados Unidos y Europa, mientras atiende el mercado peruano a través de su propia cadena de tiendas, Anntarah.
Art Atlas exporta prendas elaboradas con fibras naturales y orgánicas principalmente a Estados Unidos y Europa, mientras atiende el mercado peruano a través de su propia cadena de tiendas, Anntarah.
Únete a nuestro canal
Suscríbete a YouTube
Ani Lu Torres
mailAni Lu Torres

Las primeras prendas que produjo Art Atlas, empresa textil de Arequipa fundada por Jéssica Rodríguez y Jorge Castillo, fueron elaboradas con algodón nativo de la selva peruana, en tonos naturales verdes y marrones. La elección no fue casual. Durante un intercambio académico en Francia, Rodríguez, hoy directora ejecutiva de la compañía que tiene una fábrica de más de 6,000 m2, observó que personas con alergias y pacientes oncológicos buscaban prendas elaboradas con fibras 100% naturales.

TE PUEDE INTERESAR

Proveedor de Quellaveco y Southern ingresará al sector construcción en Arequipa
La familia detrás de Tunupa Restaurantes: la expansión que trazan desde Cusco
Presidente del Grupo Inca: “Parece que se viene una época muy buena para el sur del país”
+Nutri Co entrará a Argentina en 2027 tras su venta a holding Terraflos
Directorios en Perú: Las preguntas sobre geopolítica que deben hacerse

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.