¿Qué preguntas deben hacerse ahora los directorios empresariales? Foto: Imagen generada con Canva IA
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Ani Lu Torres
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Durante muchos años, los directorios de las principales empresas se enfocaron en discutir indicadores financieros, inversiones, innovación o estrategia comercial. Pero ahora hay otro tema “que ocupa una porción creciente del tiempo dedicado a la estrategia empresarial” y que tiene impacto en los dividendos de los accionistas, dice José María Beneyto, profesor visitante de la Universidad de Harvard.

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