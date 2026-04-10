Teherán es objeto de ataque contra blancos militares y civiles.
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Las apuestas sobre un alto al fuego entre EE.UU. e Irán han movilizado más de US$ 170 millones en Polymarket y se han convertido en una de las mayores de carácter geopolítico en la corta historia de los mercados de predicción.

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