Ahora, se reavivan las dudas que han perseguido a estas plataformas durante meses: si los apostadores operan con información privilegiada y si estas pueden resolver con claridad los contratos que intermedian.

Una serie de apuestas sobre Irán, realizadas en momentos oportunos en Polymarket por cuentas anónimas creadas recientemente, ha generado cientos de miles de dólares en ganancias. Esto ha llevado a analistas a examinar las operaciones en busca de señales de uso de información privilegiada. Algunos pagos relacionados con apuestas sobre Medio Oriente están congelados en medio de una disputa. Los operadores no pueden cobrar mientras los usuarios debaten qué constituye un alto al fuego.

En conjunto, estos hechos evidencian los problemas de crecimiento de una industria que aún construye la infraestructura necesaria para sostener sus ambiciones.

Casi todos los casos recientes que han despertado preocupaciones sobre uso de información privilegiada se basan en evidencia circunstancial, sin pruebas concluyentes que apunten a actores específicos. El miércoles, la firma de análisis blockchain Lookonchain destacó tres cuentas creadas recientemente. Estas obtuvieron más de US$ 480,000 en ganancias tras apostar por una tregua antes del 7 de abril y vender sus posiciones a precios elevados.

El resultado final del contrato del 7 de abril sigue en disputa, lo que obligará a la mayoría de los operadores a esperar más de dos días para recibir sus pagos. El volumen total en ese mercado ha superado los US$ 60 millones y continúa abierto a operaciones mientras se resuelve la controversia.

Logo de Polymarket.

Estos contratos reflejan un problema persistente en los mercados de predicción: los eventos del mundo real no siempre se resuelven con criterios claros y binarios. Además, el aumento de actividades sospechosas refuerza la urgencia de abordar los riesgos que plantean estos mercados, en un momento en que Wall Street busca legitimarlos y los usuarios se suman en masa.

Los mercados de predicción permiten apostar con respuestas de sí o no sobre eventos que van desde deportes hasta elecciones y premios. Polymarket, además, opera fuera de EE.UU. y ofrece contratos vinculados a conflictos militares, lo que ha generado un intenso escrutinio por parte de legisladores. En el Congreso crece el impulso para regular esta industria emergente.

Polymarket y su principal competidor, Kalshi Inc., han intentado frenar el uso de información privilegiada a medida que sus plataformas ganan popularidad. Ambas compañías han firmado acuerdos con terceros para monitorear este problema y han endurecido sus propias reglas para definir con mayor claridad cuándo una apuesta se considera basada en información no pública.

Resolución de disputas

Las disputas sobre la resolución de los mercados son frecuentes, aunque solo afectan a una pequeña fracción de los miles de contratos que Polymarket ofrece cada día.

En la plataforma, cualquier persona puede proponer cómo debería resolverse un mercado depositando una pequeña garantía. Si hay desacuerdo, otro usuario puede impugnar el resultado. El caso se somete entonces a votación entre los poseedores de una criptomoneda llamada UMA, con operadores debatiendo la evidencia en un canal público de Discord.

Algunos operadores han argumentado que el acuerdo de tregua entre EE.UU. e Irán correspondería a una “pausa táctica temporal”, lo que no cumpliría con las reglas definidas por Polymarket. Otros apuntaron a una declaración del ministro de Relaciones Exteriores iraní, Abbas Araghchi, quien dijo que Irán detendría sus “operaciones defensivas”, lo que —según algunos— no descarta acciones ofensivas.

Otros contratos de Polymarket que siguen fechas de tregua hasta el 31 de diciembre ya se han resuelto a favor de un alto al fuego, lo que complica aún más la situación.

La búsqueda de un patrón

Los apostadores en Polymarket pueden operar de forma anónima, ya que la plataforma no realiza verificaciones de identidad, aunque su actividad es visible en el sitio web y en las transacciones en blockchain. Los operadores también pueden apostar a través de múltiples cuentas, lo que implica que las pérdidas en otros lugares no siempre son evidentes de inmediato.

El desafío de identificar actividad con información privilegiada en una plataforma anónima ha llevado al surgimiento de una incipiente industria de investigadores digitales.

Un estudio académico reciente de la Facultad de Derecho de Columbia y la Universidad de Haifa analizó el registro blockchain de Polymarket en busca de patrones asociados al uso de información no pública. El análisis identificó transacciones que generaron alrededor de US$ 143 millones en ganancias en dos años. Los investigadores advirtieron que las operaciones bien sincronizadas no constituyen prueba de acceso a información privilegiada.

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El miércoles, la firma de análisis forense blockchain Bubblemaps SA destacó operaciones realizadas por un conjunto de cuentas con historial en mercados militares. Tres cuentas, que habían anticipado correctamente ataques previos contra Irán, tomaron nuevas posiciones sobre una tregua en semanas recientes. Con ello, obtuvieron más de US$ 560,000 al apostar por un acuerdo antes del 15 de abril. Sin embargo, algunas de estas cuentas ya habían registrado pérdidas en fechas anteriores, lo que afecta su desempeño general.

La tregua en sí se concretó en cuestión de horas, lo que plantea interrogantes sobre cuánto conocimiento anticipado podía existir fuera de un pequeño grupo de negociadores.

“No podemos afirmar con certeza que estas cuentas sean insiders”, señaló Bubblemaps en una publicación en redes sociales. “Aun así, su historial de anticipar ataques sorpresa contra Irán sugiere que podrían tener acceso a mejor información que la mayoría”.

Escrito por Emily Nicolle