Una ola de optimismo recorría los mercados globales, impulsando a las acciones y los bonos mientras el petróleo se encaminaba a su mayor caída en seis años tras el acuerdo de alto el fuego entre Estados Unidos e Irán.

El fuerte repunte del apetito por el riesgo llevó al S&P 500 a subir alrededor de 2.5%. La caída del petróleo a cerca de US$ 93 alivió la preocupación por una crisis energética que pudiera alimentar la inflación, reactivando las apuestas a que la Reserva Federal recortará las tasas este año.

A medida que disminuía la demanda por activos refugio, el dólar retrocedió frente a todas las principales monedas.

El llamado índice del miedo de Wall Street —el VIX— cayó a niveles previos a la guerra. Las aerolíneas, que habían sido golpeadas por los temores a un fuerte aumento en los precios del combustible, se dispararon. Las acciones de mercados emergentes se encaminaban a su mayor avance desde el inicio de la pandemia. El bitcóin superó los US$ 72,000.

Apenas unos 90 minutos antes del plazo fijado por el presidente Donald Trump para que Irán aceptara un alto el fuego y reabriera el estrecho de Ormuz, se anunció una tregua de dos semanas. Si bien hubo reportes de hostilidades en la región, el acuerdo ayudó a aliviar los temores de una crisis económica global.

Irán ha atravesado un “cambio de régimen” y Estados Unidos ahora discutirá el alivio de sanciones con la república islámica, dijo Trump en una publicación en redes sociales.

“No habrá enriquecimiento de uranio”, señaló, en referencia a los esfuerzos de Washington e Israel por frenar el programa nuclear iraní.

Esto sienta las bases para una paz en el corto plazo en Medio Oriente, según Chris Senyek , de Wolfe Research.

“Si bien es probable que la acción del mercado siga dependiendo en el corto plazo del flujo de noticias sobre el tráfico hacia y desde el Estrecho de Ormuz y de cualquier señal de una nueva escalada, es cada vez más evidente que el presidente Trump busca una salida”, afirmó.

Reacción “eufórica”

La Bolsa de Nueva York abrió el miércoles con fuertes subidas tras el anuncio de una tregua de dos semanas entre Estados Unidos e Irán a cambio de la reapertura del estrecho de Ormuz, estratégico para el comercio de petróleo.

Las acciones de las aerolíneas repuntaron y los valores petroleros retrocedieron, ya que los precios del crudo cayeron en respuesta a la retomada que se espera de la circulación de petróleo y otros productos clave a través del estrecho.

En las primeras horas de la sesión, el índice industrial Dow Jones avanzaba alrededor de 3%. El índice ampliado S&P 500 subía 2.6%, mientras que el tecnológico Nasdaq avanzaba 3.2%.

Las acciones de la plaza estadounidense se habían retraído la víspera, mientras el mercado esperaba que se cumpliera el plazo fijado por Trump para que Irán acatara su ultimátum, bajo amenaza de devastar al país.

El alto el fuego se alcanzó el martes a último momento y permitió este miércoles el paso de dos petroleros por el estrecho de Ormuz, por donde solía pasar el 20% de las exportaciones mundiales de petróleo.

Steve Sosnick, de Interactive Brokers, calificó la reacción del mercado del miércoles como “algo eufórica”, pero señaló que aún persiste mucha incertidumbre.

“Esto es un alto el fuego, no un tratado de paz”, advirtió Sosnick. “Y, en cierto modo, todavía hay preguntas sin resolver”.

Las acciones de las principales aerolíneas estadounidenses, incluidas United Airlines y Southwest Airlines, subieron más de 10%, mientras que compañías petroleras como ExxonMobil y Chevron cayeron más de 5%.

Algunos de los principales movimientos en los mercados:

Acciones

El S&P 500 subió un 2.6% a las 9:31 a.m., hora de Nueva York.

El Nasdaq 100 subió un 3,3%.

El Dow Jones Industrial Average subió un 2,9%.

El índice Stoxx Europe 600 subió un 4,2%.

El índice MSCI World subió un 3%.

Divisas

El índice Bloomberg Dollar Spot cayó un 1%.

El euro subió un 0,9% a US$1,1704.

La libra esterlina subió un 1,3% a US$1,3465.

El yen japonés subió un 1% a 158,10 yenes por dólar.

Criptomonedas

Bitcóin subió un 4,4% a US$72.359,57.

Ether subió un 6,6% a US$2.255,28.

Bonos

La rentabilidad de los bonos del Tesoro a 10 años disminuyó cinco puntos básicos, hasta el 4,25%.

La rentabilidad de los bonos alemanes a 10 años descendió 18 puntos básicos, hasta el 2,91%.

La rentabilidad del bono británico a 10 años bajó 20 puntos básicos hasta el 4.70%.

Productos básicos

El crudo West Texas Intermediate cayó un 17% a US$ 93.25 por barril.

El precio del oro al contado subió un 1.7% a US$ 4,786.77 la onza.

Elaborado con información de Bloomberg y AFP