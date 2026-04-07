El presidente estadounidense Donald Trump informa a los medios de comunicación sobre Irán desde la sala de prensa James S. Brady de la Casa Blanca en Washington, DC, EE. UU., el 6 de abril de 2026. (EFE/EPA/YURI GRIPAS / POOL)
El presidente estadounidense Donald Trump informa a los medios de comunicación sobre Irán desde la sala de prensa James S. Brady de la Casa Blanca en Washington, DC, EE. UU., el 6 de abril de 2026. (EFE/EPA/YURI GRIPAS / POOL)
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Redacción Gestión
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El presidente estadounidense, , dijo este martes que aceptó suspender durante dos semanas un y que estaba dispuesto a un alto el fuego en la guerra si Teherán reabre por completo el vital estrecho de Ormuz. 

Acepto suspender el bombardeo y el ataque contra Irán por un período de dos semanas”, publicó Trump en las redes sociales poco más de una hora antes de que venciera su plazo, tras conversaciones con mediadores paquistaníes.

Captura de una publicación en la cuenta @realDonaldTrump en Truth Social del presidente de EE.UU., Donald Trump, este martes que anuncia el aplazamiento por dos semanas el ataque contra las infraestructuras críticas iraníes. EFE/ @realDonaldTrump
Captura de una publicación en la cuenta @realDonaldTrump en Truth Social del presidente de EE.UU., Donald Trump, este martes que anuncia el aplazamiento por dos semanas el ataque contra las infraestructuras críticas iraníes. EFE/ @realDonaldTrump

De este modo, Trump decidió aplazar el ataque contra infraestructuras críticas iraníes que había amenazado ejecutar hoy si Teherán no reabría el estrecho de Ormuz. Además, anunció que ambas partes se han comprometido de momento a un alto el fuego durante este periodo de tiempo.

Trump aseguró también que la posibilidad de alcanzar un acuerdo de paz “definitivo” con Irán se encuentra en “una etapa muy avanzada”.

Por su parte, el Consejo Supremo de Seguridad Nacional de Irán confirmó el cese el fuego bilateral con Estados Unidos e informó de que habrá negociaciones para un acuerdo de paz en Islamabad, la capital de Pakistán, a partir del 10 de abril y durante las dos semanas que dure el alto de las hostilidades.

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