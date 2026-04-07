El humo se eleva tras los ataques a Teherán, Irán, el 7 de abril de 2026. (Foto: AFP)
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Agencia EFE
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La isla iraní de Jarg, la principal terminal petrolera del país persa, ha sido atacada este martes por Estados Unidos e Israel, a unas horas de que venza el plazo de Donald Trump para bombardear las plantas eléctricas de Irán si no se abre el estrecho de Ormuz.

según informó la agencia Mehr.

Según informa la cadena estadounidense Fox, los bombardeos han alcanzado bunkers, estaciones de radar y depósitos de munición, y no habría implicado un despliegue de tropas en la isla, solo los ataques aéreos.

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