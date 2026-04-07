La isla iraní de Jarg, la principal terminal petrolera del país persa, ha sido atacada este martes por Estados Unidos e Israel, a unas horas de que venza el plazo de Donald Trump para bombardear las plantas eléctricas de Irán si no se abre el estrecho de Ormuz.

Varios misiles lanzados desde aviones de combate o buques provocaron explosiones en distintos puntos del enclave energético, según informó la agencia Mehr.

Según informa la cadena estadounidense Fox, los bombardeos han alcanzado bunkers, estaciones de radar y depósitos de munición, y no habría implicado un despliegue de tropas en la isla, solo los ataques aéreos.