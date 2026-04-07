Las instalaciones petroquímicas de Pars Sur, ubicadas en el suroeste de Irán y consideradas el mayor yacimiento de gas natural del mundo, fueron alcanzadas este lunes por un ataque aéreo atribuido a Israel, de acuerdo con reportes de medios iraníes.

“Hace unos minutos se han oído varias explosiones procedentes del complejo petroquímico de Pars Sur, en la ciudad de Asaluyeh” , informó la agencia Fars, vinculada a la Guardia Revolucionaria.

A su vez, la agencia Tasnim indicó que los impactos se registraron en las empresas Mobin y Damavand, encargadas de proveer electricidad, agua y oxígeno a las plantas de la zona. Como consecuencia, el suministro eléctrico en Asaluyeh fue suspendido de forma temporal mientras se realizan trabajos de reparación. No obstante, la agencia precisó que el yacimiento de Pars Sur no habría sufrido daños directos y se mantiene operativo.

Versiones contrapuestas sobre el impacto

Desde Israel, el ministro de Defensa, Israel Katz, aseguró que los ataques ejecutados por la aviación militar dejaron fuera de servicio instalaciones estratégicas del sector energético iraní.

En un videomensaje difundido por su despacho, Katz sostuvo que Pars Sur representa cerca del 50% de la producción petroquímica de Irán y que, tras un ataque previo a otra infraestructura la semana pasada, ambas —responsables de aproximadamente el 85% de las exportaciones del sector— habrían quedado inhabilitadas.

“Se trata de un golpe económico significativo para el régimen iraní, con pérdidas que ascienden a decenas de miles de millones de dólares”, afirmó el titular de Defensa. Asimismo, indicó que, junto con el primer ministro Benjamin Netanyahu, se ha ordenado continuar con las operaciones contra infraestructuras estratégicas iraníes, y advirtió que cualquier acción contra Israel “profundizará el impacto económico y estratégico” sobre el país.

Ataque aéreo sobre el complejo de Pars Sur, en Asaluyeh, interrumpe servicios clave y reaviva la tensión energética entre Israel e Irán. Foto: EFE.

Irán descarta víctimas y evalúa daños

Por su parte, autoridades iraníes señalaron que la situación en Pars Sur está bajo control y descartaron la existencia de víctimas mortales, mientras se evalúa el alcance de los daños ocasionados.

“La situación está actualmente bajo control y se están revisando los aspectos técnicos y el impacto de los daños. Afortunadamente, no se han reportado víctimas”, indicó la Compañía Nacional de Industrias Petroquímicas de Irán, según Tasnim.

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La entidad añadió que algunos puntos auxiliares dentro de la Zona Económica Especial de Energía de Pars, en Asaluyeh, resultaron afectados, en lo que calificó como una continuidad de los ataques contra infraestructura industrial.

Tras los bombardeos, equipos de emergencia, bomberos y unidades de seguridad acudieron al lugar, logrando controlar un incendio y activar los protocolos de respuesta ante crisis.

Con información de EFE.