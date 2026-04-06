El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, habla durante una conferencia de prensa para abordar el tema de la delincuencia en Washington, D.C., en la Sala de Prensa Brady de la Casa Blanca, el 11 de agosto de 2025. Foto: ANDREW CABALLERO-REYNOLDS / AFP
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, habla durante una conferencia de prensa para abordar el tema de la delincuencia en Washington, D.C., en la Sala de Prensa Brady de la Casa Blanca, el 11 de agosto de 2025. Foto: ANDREW CABALLERO-REYNOLDS / AFP
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Agencia Bloomberg
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Aliados de Estados Unidos estarían presionando por un acuerdo de último minuto con Irán, mientras el presidente Donald Trump extendió hasta el martes su plazo para que Teherán reabra el estrecho de Ormuz, manteniendo a los mercados en vilo sobre la posibilidad de un avance.

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