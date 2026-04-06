Irán. (Foto de AFP)
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Agencia EFE
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Irán afirmó este lunes que no negociará con Estados Unidos bajo los ultimátums del presidente estadounidense, Donald Trump, un anuncio que se produce en medio de las especulaciones acerca de conversaciones para cerrar un posible alto el fuego en el conflicto durante 45 días.

dijo en una rueda de prensa el portavoz del Ministerio de Exteriores iraní, Ismail Bagaei.

Al ser preguntado por ese supuesto diálogo, el diplomático afirmó que un alto el fuego “significa una pausa para reagruparse y rearmarse con el fin de continuar el crimen».

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“Nuestra exigencia es el fin de la guerra impuesta, junto con garantías de que este ciclo nefasto no se repetirá”, dijo.

Negociaciones para un posible alto el fuego, según Axios

Trump amenazó ayer de nuevo a Irán con «desatar el infierno» cuando venza el ultimátum dado a la República Islámica para desbloquear el estrecho de Ormuz, antes de las 20:00 horas del martes 7 en Washington (00:00 GMT del miércoles).

Al mismo tiempo, el republicano aseguró en una entrevista a la cadena Fox News que se ve capaz de lograr un acuerdo con Teherán a tiempo.

Según informa este lunes Axios, Estados Unidos, Irán y un grupo de mediadores regionales debaten los términos de un posible alto el fuego de 45 días, que podría conducir al fin definitivo de la guerra emprendida por Estados Unidos e Israel contra Irán.

El medio, que cita cuatro fuentes estadounidenses, israelíes y regionales con conocimiento de las conversaciones, señala que las negociaciones se están llevando a cabo a través de mediadores paquistaníes, egipcios y turcos, así como mediante mensajes de texto intercambiados entre el enviado de Donald Trump, Steve Witkoff, y el ministro de Asuntos Exteriores iraní, Abbas Araghchi.

Las condiciones de los mediadores

De acuerdo con este información, los mediadores están discutiendo con las partes los términos de un acuerdo en dos fases.

Las fuentes señalan que para los mediadores, la reapertura total del Estrecho de Ormuz y una solución para el uranio altamente enriquecido de Irán — ya sea mediante su extracción del país o su dilución — son condiciones indispensables para alcanzar el acuerdo.

Por su parte, Irán mantiene su intención de extender el control del estrecho más allá de la guerra y está preparando una ley para imponer un sistema de pago de peajes a los buques que quieran cruzar el estrecho.

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