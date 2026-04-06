El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo este domingo en la red Truth Social que el Ejército de su país logró localizar y rescatar con vida al piloto estadounidense que se encontraba desaparecido en territorio iraní tras el derribo de un caza de guerra.

“¡LO LOGRAMOS! Compatriotas, en las últimas horas, las Fuerzas Armadas de Estados Unidos llevaron a cabo una de las operaciones de búsqueda y rescate más audaces de la historia del país, para rescatar a uno de nuestros increíbles oficiales de tripulación", indicó Trump en su publicación.

El viernes, Irán derribó un caza F-15 estadounidense en su territorio por primera vez desde que se inició la guerra en Medio Oriente el pasado 28 de febrero.

Uno de los dos tripulantes fue rescatado, pero el otro permaneció desaparecido, lo que desató una búsqueda frenética.

Trump no detalla cómo fue rescate

El presidente estadounidense precisó que el rescatado se encuentra “sano y salvo” a pesar de confirmar que recibió heridas, sin revelar la gravedad de estas.

El presidente estadounidense Donald Trump asegura que lograron rescatar con vida a piloto de avión de combate derribado en suelo iraní. (EFE/EPA/ALEX BRANDON / POOL)

“Este valiente guerrero se encontraba tras las líneas enemigas en las traicioneras montañas de Irán, perseguido por nuestros enemigos, que se acercaban cada vez más, pero nunca estuvo realmente solo”, afirmó el líder de Washington al asegurar que vigilaban de cerca su localización mientras planeaban el rescate.

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“¡Jamás abandonaremos a un soldado estadounidense!“, subrayó Trump, al señalar que ningún soldado resultó herido o muerto durante el operativo de rescate, del que no aportó más detalles.

Casi al mismo tiempo del derribo del F-15, un segundo avión militar, un A-10 Warthog, se estrelló cerca del estrecho de Ormuz. Al único tripulante de esa nave se le rescató con vida.

Irán asegura frustró intento de rescate

Poco después, Irán afirmó este domingo que frustró un intento de Estados Unidos de rescatar al piloto de un caza derribado, en una operación en la que, según Teherán, fueron alcanzadas cuatro aeronaves.

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En evaluaciones complementarias realizadas por expertos en el lugar se determinó que dos aviones de transporte militar C-130 y dos helicópteros Black Hawk del Ejército estadounidense fueron destruidos.

Esto último lo aseguró el portavoz del Cuartel General Central Jatam al-Anbiya, el coronel Ebrahim Zolfagari, quien dijo que la operación estadounidense para rescatar a su piloto terminó en un “fracaso total”, según informó la agencia Tasnim.

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Indicó que la operación fue repelida mediante una acción conjunta de la Guardia Revolucionaria, el Ejército, la milicia Basij y las fuerzas de seguridad, que lograron impedir el rescate tras la entrada de aeronaves enemigas en el centro del país.

Por su parte, la Guardia Revolucionaria dijo en un comunicado que las aeronaves fueron destruidas durante la operación y calificó el episodio como una “nueva derrota humillante” para Estados Unidos.