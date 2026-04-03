El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó este jueves que el puente más alto de Irán fue destruido en un ataque reciente, en medio de la escalada del conflicto que mantiene junto a Israel contra el país persa desde hace cinco semanas.

A través de redes sociales, el mandatario difundió imágenes en las que se observa humo elevándose desde el puente B1, ubicado en la ciudad de Karaj, a unos 35 kilómetros al suroeste de Teherán. En su mensaje, advirtió que las ofensivas continuarán si Irán no accede a negociar.

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“El puente más alto de Irán se viene abajo, para no ser usado nunca más. ¡Mucho más por venir! Es hora de que Irán llegue a un acuerdo antes de que sea demasiado tarde”, escribió Trump.

Según reportes de la televisión estatal iraní, el puente fue blanco de dos ataques atribuidos a fuerzas estadounidenses e israelíes. El primer bombardeo dejó al menos dos víctimas civiles, mientras que el segundo se produjo cuando equipos de emergencia ya se encontraban en la zona atendiendo a los afectados.

La infraestructura, aún en construcción, era considerada la más alta de Oriente Medio, con una columna de 136 metros, y formaba parte de un proyecto vial destinado a mejorar la conexión entre la capital iraní y ciudades del norte del país.

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La infraestructura, aún en construcción, era considerada la más alta de Oriente Medio, con una columna de 136 metros, (Foto de varias fuentes / AFP).

Las declaraciones del mandatario se producen un día después de que asegurara que la guerra iniciada el 28 de febrero estaba cerca de su fin, aunque simultáneamente endureció su retórica contra Teherán.

En un discurso televisado, Trump advirtió que Estados Unidos podría intensificar los bombardeos “de forma extremadamente dura” si Irán no cede a sus exigencias, llegando incluso a señalar que en pocas semanas podrían “llevarlos de vuelta a la Edad de Piedra”.

El conflicto, que involucra directamente a Washington y Tel Aviv, mantiene en alerta a la comunidad internacional ante el riesgo de una mayor escalada en la región.