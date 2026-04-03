El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, instó este jueves a sus seguidores del movimiento MAGA a boicotear los conciertos del cantante Bruce Springsteen, en una nueva escalada de tensiones entre el mandatario y figuras del ámbito cultural.

A través de su red social Truth Social, Trump criticó duramente al artista, a quien acusó de padecer el llamado “Síndrome de Delirio Anti-Trump” (TDS, por sus siglas en inglés), y cuestionó tanto el contenido de sus presentaciones como el precio de las entradas.

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“El movimiento MAGA debería boicotear sus conciertos, cuyos precios son desorbitados y que, además, son una auténtica basura. Ahorren el dinero que tanto les ha costado ganar”, escribió el mandatario.

El jefe de Estado fue más allá en sus ataques y calificó a Springsteen como un “perdedor total”, además de lanzar comentarios ofensivos sobre su apariencia física, en un mensaje que refleja el tono confrontacional que suele adoptar frente a críticos de su gestión.

Springsteen, conocido como “The Boss”, ha mantenido durante décadas una postura política cercana al Partido Demócrata y en los últimos meses ha reforzado su perfil como una de las voces más visibles contra las políticas migratorias impulsadas por la administración.

El artista participó recientemente en un concierto benéfico en Mineápolis, en el estado de Minnesota, en medio de protestas contra operativos migratorios, lo que lo posicionó como un símbolo cultural de oposición.

Actualmente, Bruce Springsteen se encuentra de gira junto a la E Street Band con el tour Land of Hope and Dreams American Tour, que contempla una veintena de presentaciones en distintas ciudades de Estados Unidos y concluirá el próximo 27 de mayo en Washington.

El episodio vuelve a evidenciar la creciente polarización política en el país, donde figuras del entretenimiento se han convertido en actores activos del debate público.